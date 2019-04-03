▲2019年「全國科學探究競賽—這樣教我就懂」即日起報名。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為因應網路世代的來臨與推廣大眾科學教育，期使科學教育能扎根於每個人的生活與文化中，提升整體國民科學素養，2019年「全國科學探究競賽—這樣教我就懂」擴大舉辦。

這項競賽，由高雄市政府教育局、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國立臺灣科學教育館及國立高雄工藝博物館共同主辦；南臺科技大學與國立屏東大學承辦。

即日起至4月14日報名截止，競賽組別有國小組、國中組、高中職組、海洋科學組、教師組及社會組，邀請國內外對科學有興趣的學生、教師以及社會大眾，透過一連串與生活議題有關科學問題發想、資料理解與判斷、及探究結果表達等過程，以同儕的角度理解科學生活議題，培養全民科學的敘事與創作能力，並提高全民科學研究的軟實力。

該競賽以科學探究精神為出發點，題目採自行發揮，與生活議題結合，提出質疑、訂出假設、收集與分析數據、驗證假設、重複驗證與討論、獲得結論、遷移應用，並將此過程用文字與影片呈現於作品中，讓同儕也能瞭解科學探究與實作過程。

藉由競賽讓同儕間進行討論與團隊合作，從討論間系統思考與解決問題，將隱性知識轉化成顯性知識，系統化的將研究結果記錄在影音及文字中，培養科技資訊運用與媒體溝通表達的素養，最終能夠將探究結果運用在生活周遭中。報名詳情可上活動官網（http://sciexplore.colife.org.tw）。