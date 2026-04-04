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《特別條例》推動災後重建　花蓮6項排水工程核定本月動工

▲▼《特別條例》推動災後重建　花蓮6項排水工程核定本月動工。（圖／花蓮縣政府提供）

▲《特別條例》通過後，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建最快本月起動工。(圖／花蓮縣政府提供，下同)

地方中心／花蓮報導

為積極推動馬太鞍溪堰塞湖災後復建工作，經立法委員傅崐萁等不分黨派立法委員爭取及決議《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》(簡稱《特別條例》)300億特別預算。中央最新核定10件共11億5746萬餘元辦理河川、排水上中下游系統性治理工程、用地取得及清疏，由縣府代為執行，為求復建時效，花蓮縣政府於3月30日115年第二次縣務會議審議通過，列墊付案並納入116年度預算，最快本月起陸續動工。

▲▼《特別條例》推動災後重建　花蓮6項排水工程核定本月動工。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府說明，近日獲經濟部核定，並送縣務會議審議通過，「馬太鞍溪堰塞湖災後重建《特別條例》—河川及排水上中下游系統性治理（背水堤新建工程）」案，共計10件、11億5,746萬餘元。為確保民眾生命財產安全，已儘速依程序辦理採購與發包作業，現正陸續辦理地方施工說明會，力拚於汛期前完成必要防汛措施，強化整體防洪能力。

▲▼《特別條例》推動災後重建　花蓮6項排水工程核定本月動工。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼《特別條例》推動災後重建　花蓮6項排水工程核定本月動工。（圖／花蓮縣政府提供）


縣府進一步說明，10件核定案涵蓋4處重要縣管區域排水，麗太溪排水、羅莫溪排水、長橋排水及萬榮排水的系統性治理工程。以及包含2條光復鄉東富村重要一般排水系統瑪達娜溪、利哈岸溪排水，並涵蓋用地取得、排水護岸、背水堤與清淤工程所需經費。

花蓮縣政府表示，再次感謝朝野立委共同支持通過《特別條例》，提供受災居民實質協助。也感謝各鄉鎮公所團隊在推動相關補助計畫上的努力與付出。花蓮在歷經重大災害後，展現堅韌不拔的復原能量。未來，縣府將持續全力推動各項復建工程，全面提升防災韌性與基礎建設品質，致力打造更加安全、宜居的生活環境。

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