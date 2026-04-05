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台積電課長「假打卡」307次遭解聘　辯「外出找靈感」打官司慘敗

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台積電竹南廠課長楊姓男子違反公司規定遭解聘，一審判楊敗訴，楊不服上訴二審，台中高分院將其駁回。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

苗栗楊姓男子擔任台積電竹南廠課長，被公司發現涉嫌多次以「反向刷卡」方式偽造門禁紀錄及虛增工時，遭到解聘，楊男不服提起確認僱傭關係存在官司，以他外出是為尋找靈感、有帶手機處理公務、違規情節不嚴重等理由請求復職；台積電抗辯，楊有工作期間擅離職守、上班跑去健身房等違規情形，在4個月內高達307次，勞雇信任關係難以維繫。法院認為，楊屢次違反工作規則，嚴重損害雙方信賴關係，一、二審均判楊敗訴。

判決指出，楊男自2010年4月起受僱台積電，後續擔任竹南廠課長職務，每月薪資不含補助、獎金為9萬餘元，2024年9月被公司告知，因反向刷卡（刷卡假裝進入，實際上並未進公司）偽造門禁進出紀錄，違反公司規定情節重大，停止僱傭關係。

楊男提起訴訟，主張他反向刷卡的方式是「只刷進、不刷出」，不會產生工時，沒有偽造行為，即使導致進出紀錄錯誤，相較於盜用公司印章等嚴重行為，他的違規情節甚微。

楊說，他的工作內容是處理協調、安排會議、追蹤進度等，需要構思與創新，經常在辦公區域外以手機處理工作，實際工時遠多於約定精實，僅是便宜行事而集中申報加班；他在12筆反向刷卡紀錄中，僅有其中2筆申報加班，此前也常有實際加班卻未申報，相比之下，主觀上他並無詐領加班費意圖，客觀上也無造成公司損害。

楊表示，他雖於上班時間停留在停車場，但時間短，且因上班時被管制手機，需要到辦公區域外查看工作資料影片以尋找工作靈感；他雖於上班時間去公司的健身房，但公司並未限制員工於工作時間使用，且他有攜帶手機處理公務，並非擅離職守。

他還說，他任職台積電15年間沒有任何懲處紀錄，近年考績都被評價傑出，即使違反工作規則，情節實屬輕微，請求確認兩造間僱傭關係存在、按月給付工資暨遲延利息及提撥勞工退休金。

台積電抗辯，公司的核心價值為「誠信正直」，這也在聘僱契約中明確約定，楊男在職期間的相關工作，並無必要在場外以手機工作，楊自2024年5月1日起至同年9月5日期間，擅離職守122筆、當班時間內未取得主管同意至健身房42筆、申報加班卻擅離職守10筆、休息時間離場逾時39筆、離廠後又回廠補刷卡42筆，並還有另外52筆異常門禁紀錄。

台積電指出，楊先前對於其他反向刷卡的員工都以解僱方式懲處，當知此行為是重大違規，且楊是課長職且是資深員工，卻計畫性違反相關規定，迄今仍推諉卸責更無改善誠意，勞雇關係已難以維繫。

苗栗地院及台中高分院民事庭認為，楊男屢次違反工作規則具體事項，已嚴重損害兩造間信賴關係及公司秩序紀律維持，楊男所任職務為管理職、到職時間甚久，卻無視公司歷年工作規則規定，已難使公司信賴能夠以誠實信用之方式繼續履行兩造間之勞動契約，判楊敗訴。仍可上訴。

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