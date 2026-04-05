竹山鹿谷茶葉乾旱災損嚴重　農業部天災現金救助申請4／7起跑

▲南投茶葉遭受旱害，產量恐減半。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春雨近日終於報到，但受去年年底至今年年初持續乾旱少雨影響，南投縣多處茶區茶樹生長明顯受到衝擊，災情已達農業天然災害救助標準，農業部已於4月2日公告該縣為辦理茶葉農業天然災害現金救助地區。

南投縣農業處蘇瑞祥處長表示，經該處會同農業部農糧署、茶及飲料作物改良場及相關單位辦理現地勘查，竹山、鹿谷2鄉鎮等主要茶產區災情較為顯著，陸續出現新芽萌發不良、生長遲緩、葉片萎縮及產量明顯下降等情形，嚴重影響春茶收成；凡符合本次災害救助資格之農戶，請於4月7日至20日（十個工作日內）儘速備妥相關文件，向土地所在地公所提出申請，以維護自身權益。

另仁愛鄉茶區因位於高海拔地區，春茶生長時序較慢，受乾旱影響較不明顯，所以未納入本次救助範圍，該處已請當地公所及農會密切注意後續茶葉生長情形，如有災情顯現，儘速通報本處以啟動辦理勘查救助工作。

縣府農業處說明，本次茶葉天然災害現金救助，將依農業部公告標準辦理，申辦時應攜帶身分證、印章、存款簿、土地所有權狀或土地登記簿謄本等資料；如屬承租土地經營者，則須檢附有效期限內之土地委託經營或租賃契約書，以利審查作業進行。

農業處也提醒農友，可善加利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝茶園災害損失照片，及時記錄災損情形並妥為保存，上傳相關資料後，於公告受理申請救助期間，併同申請文件送交基層公所備查，以作為後續審認參據；縣府也將持續關注各地茶區災損情形，並主動協助農民向中央爭取必要救助資源，減輕農友因氣候異常所造成之損失、保障生計。