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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不擔心擋軍購影響對美關係　鄭麗文登美媒：台灣未來在自己手中

▲國民黨主席鄭麗文主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日率團訪陸。在鄭習會倒數前夕，鄭麗文接受美國國家廣播公司NBC的專訪，被問到是否擔心藍白在立院阻擋國防特別條例，會影響台美關係？鄭麗文說自己並不擔心，並強調美國的堅定支持非常關鍵也很重要；而面對複雜的美中台關係，她則說，不會為了改善兩岸關係，犧牲和美國的關係。

鄭麗文表示，台美關係對中華民國而言始終是重中之重。中國國民黨與美國在歷史上曾並肩作戰，長期以來也維持深厚情誼。她強調，美國過去對台灣提供許多重要支持，我們始終心存感謝，也將持續致力於深化、擴大並鞏固台美關係。

鄭麗文指出，台灣的未來必須掌握在自己手中，但這並不表示台美關係應是片面依賴，而應建立在對等、互惠、合作共榮的基礎上。她表示，台灣與美國應在民主、自由等共同價值上持續深化合作，建立更加健康、穩固且可長可久的夥伴關係。

針對兩岸議題，鄭麗文強調，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。她說，中國國民黨將持續努力，透過對話、交流與善意互動，化解歧見、累積互信，尋求穩定且永續的兩岸和平。

在國防安全議題上，鄭麗文表示，中國國民黨一向重視國防，也支持台灣維持必要防衛能力及與美國的軍事合作。她指出，當前相關軍購預算之所以在立法院審議過程中出現爭議，關鍵在於執政黨未充分揭露具體資訊，導致國會難以進行完整監督與審查。中國國民黨的立場始終是，在資訊透明、程序完備的前提下，負責任地推動相關審議，確保國家安全與民主監督並行。

鄭麗文也在專訪中指出，台灣不應成為衝突的引爆點，而應努力成為區域和平的關鍵力量，冷戰時期台灣位處第一島鏈前線，但在當前國際局勢下，台灣更應從過去戰略對抗的前沿，轉化為「第一和平鏈」，成為促進和平、穩定與合作的重要角色。她強調，「和平之下，每個人都是贏家；戰爭之下，每個人都是輸家。」

鄭麗文認為，無論是台灣內部政黨競爭、兩岸互動，或是美中關係，自己都不希望這些關係淪為零和對抗，而是期待各方以更高的智慧與格局，透過坦誠對話、合作與善意，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局。

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