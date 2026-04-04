5百元約賣淫女宮廟金爐後激戰！男白嫖落跑挨告　6萬換免囚

▲蕭姓男子和賣淫女性交易卻白嫖，挨告被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名蕭姓男子在路上遇到賣淫女子小芸(化名)，兩人講好以500元為代價性交易後，兩人就近前往一旁五顯帝廟金爐後激戰，沒想到結束後，蕭男藉口找朋友拿錢落跑，小芸不滿被白嫖，怒將蕭男告上法院。嘉義地院審理，法官判定蕭男犯行屬實，依他犯詐欺得利罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。緩刑2年，並接受法治教育12小時。可上訴。

判決指出，蕭男於去年7月3日深夜11時37分許，在嘉義市西區街上遇到賣淫女子小芸，得知小芸的性交易價格為「休息1次500，過夜1千」，就直接將她帶到附近一間五顯帝廟，在金爐後激戰一番。

沒想到完事後，蕭男藉口「要找朋友拿錢」落跑，小芸發現受騙，憤而前往警局報案。因小芸有輕度智能障礙，檢方認為蕭男有乘機性交罪嫌，依妨害性自主等罪起訴他。

全案審理時，蕭男坦承犯行，並表示願意賠償，但因小芸沒有出庭，也與家人和社工失聯，雙方未能安排調解。法官認為，小芸雖有心智缺陷，但只是反應較一般人低，仍了解性行為的含意，並沒有因此不能或不知抗拒他人對她性交，不符合乘機性交罪要件。

另法官審酌蕭男年紀尚輕，經過偵審程序及刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，依蕭男犯詐欺得利罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。緩刑2年，並接受法治教育12小時。可上訴。