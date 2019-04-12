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延續2019台灣燈會使命感　立委爭取今年「國慶煙火在屏東」

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▲▼ 立委蘇震清爭取國慶煙火在屏東 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲立委蘇震慶爭取2019國慶煙火在屏東施放。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年以屏東大鵬灣為主燈區的台灣燈會，被喻為是歷來最成功的一次，使得「我屏東 我驕傲」成為網路流行用語。立委蘇震清12日表示，12年前在大鵬灣夜空綻放的國慶煙火，也曾經吸引10萬名參觀人潮，同樣令人感動。為延續這份使命感，也替國家的生日發聲，他已寫信給國慶籌辦委員會，爭取今年「國慶煙火在屏東」。

1953年開始施放的國慶煙火，2000年由民進黨執政後，不再固定在台北施放，改由各縣市輪流舉辦。2007年的國慶煙火，雙十節在屏東大鵬灣施放，「四季平安 國運昌隆」「璀璨阿猴 光耀全國」「大鵬展翅 幸福屏東」「海上明珠 萬紫千紅」等各段落節目，照亮了大鵬灣夜空，吸引約10萬人參觀，成為當年地方盛事。

蘇震清表示，今年元宵節在大鵬灣等地舉辦的台灣燈會，在交通條件不利的情況下，13天創下1339萬人次觀光人潮，佳評如潮，被喻為是歷來最成功的台灣燈會。這份榮耀得來不易，除了要歸功縣府團隊及志工群的努力，也要感謝許多默默支持的縣民。

他說，12年前在大鵬灣夜空綻放的國慶煙火有著令人懷念的感動，今年絢麗的台灣燈會則讓屏東被世界看見，為延續這份使命感，用屏東的熱情，為國家的生日慶典發聲，讓國人感到光榮，他已寫信給國慶籌辦委員會，表達屬於屏東人的心意，建請今年度國慶煙火在屏東施放，讓今年成為屏東發光發熱的元年。

 

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