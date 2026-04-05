尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺：賞金獵人又怎樣

▲苗栗山友爬東卯山失聯47天，跌落東稜步道80米深身亡。（圖／記者李陳信得拍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前一名黃姓山友登山失蹤，歷經47天才尋獲遺體。律師林智群表示，此案由蔡姓女山友主動聯繫知名山搜高手「跑山獸」協助搜尋，過程中對方有表明，需收費約20至30萬元，結果遭一名林姓教官批評，這樣的行為是賞金獵人。對此，律師林智群直言「找人幫忙本來就要付費」，怎麼可能叫人家義務幫忙？

林智群還原事件經過，「一個黃姓山友爬山失蹤，家裡好像沒打算找人幫忙」，直到蔡姓女山友察覺異狀、聯繫家屬後，才得知「已經失蹤半個月」。她進一步聯絡跑山獸協助搜尋，對方明確表示「如果需要尋找，需要支付一些費用（約20到30萬）」，但家屬僅回應要再討論。

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隨後，蔡姓山友與哥哥甚至「破解了黃姓山友的Gmail」，才確認登山地點，但此時已經失蹤超過一個月。跑山獸取得最後手機訊號後，劃定三個熱區，多次上山搜尋，最終在第47天於第三熱區找到遺體。

然而，後續卻傳出家屬疑似不願支付費用，蔡姓山友只能轉達，希望至少給10萬元或改捐公益。林智群也點出關鍵法律問題，「家屬跟跑山獸之間，有沒有達成委託的合意？」讓整起事件不只道德爭議，也涉及契約認定。

教官開批跑山獸「不要拿善當包裝」

事件一出，一名林姓教官發文批評跑山獸，質疑怎可利用這種悲慘的事情牟利，認為跑山獸如果真的想賺錢，就該事前講清楚，報價單上明列服務項目與費用，「不要營造自己在做好事，一邊把帳算在最無力反抗的人身上。救援不是生意，但你當然可以選擇把救援做成生意；問題是，既然要做生意，就不要再拿『善』當包裝。」

對此，林智群則不以為然，「出事情找別人幫忙，本來就要支付費用」，更強調「人家也是要生活」，反問「賞金獵人又怎麼樣？」直呼「如果整天要人家保持聖母的心情義務幫忙，以後發生事情，誰還要花時間？」

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人力挺付費合理，「冒著生命危險去找，跑山獸又不是義務的」、「每一次尋人他自己也附上了風險的代價！錢就得給」、「搜救也是一門學問，甚至也要冒生命的危險耶！」也有人認同道，「出錢有人肯去找都要偷笑了。」