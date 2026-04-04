清明出遊注意虎頭蜂　新北打造智慧防蜂系統防螫傷

▲清明連假防蜂螫，新北動保處推Line Bot與熱點地圖守護安全。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明連假將至，氣溫回升，虎頭蜂活動逐漸增加。新北市去年通報蜂案8,885件，其中虎頭蜂占4,985件。為降低螫傷風險，動保處攜手台大建置智慧防蜂Line Bot與熱點地圖，提供即時查詢與通報功能，協助民眾避開高風險區域，提升戶外活動安全。

為提升防蜂安全，新北市動物保護防疫處攜手國立臺灣大學昆蟲學系教授楊恩誠，推動「虎頭蜂熱點調查分析計畫」，並運用歷史資料建置「虎頭蜂熱點網站」，彙整築巢熱點與螫傷熱點地圖，提供民眾查詢參考，協助避開高風險區域。

▲新北市政府與台大昆蟲系合作製作虎頭蜂築巢熱點地圖（圖為2025年全年資料）。

動保處表示，自2023年起即與台大昆蟲系合作，首創全國虎頭蜂熱點地圖。今年再進一步推出智慧防蜂Line Bot，不僅提供虎頭蜂科普知識與熱點查詢功能，還能即時判斷使用者所在位置是否位於築巢熱區；若發現疑似蜂巢，也可透過系統即時通報，強化全民防蜂通報網絡。

動保處指出，虎頭蜂螫傷多發生於田間與林地作業環境，農民、園藝工作者或清晨進行除草的民眾，因接近草叢、灌木或地下蜂巢，風險特別高。此外，民眾於郊山步道踏青時，也常因未察覺蜂群而遭螫。

▲虎頭蜂巢特點為表面波浪狀紋路（圖為黑腹虎頭蜂巢）。

為降低風險，動保處建議，民眾外出前可先查詢虎頭蜂熱點地圖，並於郊區活動時每50公尺留意周遭環境。一旦發現蜂巢或蜂群活動，應立即停止行動，切勿自行摘除蜂巢，應通報1999或動保處1959專線，由專業人員處理。若遇1至2隻警戒蜂盤旋，應儘速撤離，避免持續前進或作業。

此外，戶外活動時建議穿著淺色、光滑材質的長袖衣褲與帽子，避免深色及粗糙材質衣物，同時可攜帶含DEET成分的驅蚊液作為簡易防護。若不幸遭虎頭蜂螫傷，應立即遠離現場並撥打119送醫，把握黃金救援時間。

動保處長楊淑方提醒，虎頭蜂巢多呈球狀，外觀為土黃色並帶有波浪紋路，常築於樹枝或屋簷下，周邊會有巡邏蜂飛行。清明節過後至11月為虎頭蜂築巢高峰期，民眾若在住家附近發現疑似蜂巢，切勿自行處理，應立即撥打24小時專線（02-2959-6353），由專人前往處置，以確保安全。

新北市虎頭蜂熱點網站：https://hornethotspot.entomol.ntu.edu.tw/。

▲民眾掃描虎頭蜂熱點網上的QR Code後即可加入LINE Bot好友。