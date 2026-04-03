獨居男夜半摔下床！手錶急發求救訊號　屏警循聲救援助脫困

▲屏東警分局員警助柯姓市民脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市61歲柯姓市民深夜不慎跌落床下，因無力自行起身受困屋內，所幸智能手錶即時發出求救訊號，居服員發現異狀後通報警方。員警迅速到場循聲找到他並協助脫困，成功化解危機，展現科技與警力結合的即時救援效率，也凸顯獨居長者安全照護的重要性。

屏東警分局歸來派出所警員潘辰奕、潘恆宗日前接獲民眾報案，指稱有民眾在家中跌倒需要警方協助。經了解，居家照顧服務員接獲照護對象發出的求救訊息後，擔心發生意外，立即通報警方前往協助。

警方指出，獨居的61歲柯姓市民活，由居服員每日到府約兩小時協助生活起居。當日深夜他在睡夢中翻身時，不慎跌落床下，因身體因素無力自行起身，所配戴的智能手錶隨即發出警示並通知居服員。

員警接獲通報後，依居服員提供的線索趕赴現場，並在一處鐵皮屋內聽見手錶持續發出的求救聲響，成功鎖定他位置，立即進入屋內將其扶起。經初步檢視，他並無明顯外傷，僅因體力不支無法自行起身，對於警方迅速到場協助深表感謝。

屏東分局表示，隨著高齡化社會來臨及家庭結構改變，獨居長者日益增加，相關安全照護議題更顯重要。警方也藉此呼籲民眾發揮守望相助精神，若發現周遭獨居長輩有異狀，應即時關心並通報相關單位。如遇緊急狀況可撥打110或119報案專線求助，透過及時通報與協助，避免憾事發生，共同守護社區安全。