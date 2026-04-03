　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

獨居男夜半摔下床！手錶急發求救訊號　屏警循聲救援助脫困

▲屏東警分局員警助柯姓市民脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警助柯姓市民脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市61歲柯姓市民深夜不慎跌落床下，因無力自行起身受困屋內，所幸智能手錶即時發出求救訊號，居服員發現異狀後通報警方。員警迅速到場循聲找到他並協助脫困，成功化解危機，展現科技與警力結合的即時救援效率，也凸顯獨居長者安全照護的重要性。

屏東警分局歸來派出所警員潘辰奕、潘恆宗日前接獲民眾報案，指稱有民眾在家中跌倒需要警方協助。經了解，居家照顧服務員接獲照護對象發出的求救訊息後，擔心發生意外，立即通報警方前往協助。

警方指出，獨居的61歲柯姓市民活，由居服員每日到府約兩小時協助生活起居。當日深夜他在睡夢中翻身時，不慎跌落床下，因身體因素無力自行起身，所配戴的智能手錶隨即發出警示並通知居服員。

員警接獲通報後，依居服員提供的線索趕赴現場，並在一處鐵皮屋內聽見手錶持續發出的求救聲響，成功鎖定他位置，立即進入屋內將其扶起。經初步檢視，他並無明顯外傷，僅因體力不支無法自行起身，對於警方迅速到場協助深表感謝。

屏東分局表示，隨著高齡化社會來臨及家庭結構改變，獨居長者日益增加，相關安全照護議題更顯重要。警方也藉此呼籲民眾發揮守望相助精神，若發現周遭獨居長輩有異狀，應即時關心並通報相關單位。如遇緊急狀況可撥打110或119報案專線求助，透過及時通報與協助，避免憾事發生，共同守護社區安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

邊佑錫曾是渣男友！10年後合作《21世紀》　IU幫講話：加倍帥回來

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光：運動後1小時喝最好

年薪200萬！工程師怨「收入都進房東口袋」　網勸：打不過就加入

易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

SJ東海遭舞台絆倒慘摔　忍痛跳舞：我真的沒事

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

賞花竟變聞臭？台南水道博物館揭「豬屎花」真相

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

屏檢聯手稽查塑化市場　清明物價全面控管

屏檢聯手稽查塑化市場　清明物價全面控管

清明連假期間民生物資需求大增，為防堵不法業者囤積哄抬價格，屏東地檢署奉高檢署指示啟動民生犯罪聯繫平台，聯合多單位展開稽查行動，鎖定塑化產品等重點項目全面查核供需與價格變動，強化市場監控力道，確保物價穩定與民眾權益不受影響。

不用再跑市區！萬丹首間麥當勞掛招　在地敲碗：聯名紅豆餅

不用再跑市區！萬丹首間麥當勞掛招　在地敲碗：聯名紅豆餅

彭政閔站台挺打詐　屏警破9詐團求刑306年

彭政閔站台挺打詐　屏警破9詐團求刑306年

清明前墓地火警降5成　屏縣府籲落實「4不2記得」

清明前墓地火警降5成　屏縣府籲落實「4不2記得」

2幼童把媽媽反鎖陽台　警消破門救援

2幼童把媽媽反鎖陽台　警消破門救援

關鍵字：

智能手錶獨居長者屏東跌倒救援安全照護

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面