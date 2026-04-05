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快訊／高雄大規模食物中毒！41人清明吃春捲發燒狂拉　衛生局出手

▲▼清明連假大規模食物中毒！高雄41人吃春捲出事　4小時狂拉10幾次 。（圖／記者吳世龍攝）

▲清明連假大規模食物中毒！高雄41人吃春捲出事，4小時狂拉10幾次。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

清明連假驚傳集體食物中毒！高雄有民眾投訴，4日前往正義市場購買春捲，沒想到一家6口吃完後，陸續出現上吐下瀉症狀，半夜趕往醫院掛急診，才發現現場竟有10多位民眾都是吃了同一家春捲後身體不適。高雄市衛生局證實，截至今（5）日上午11時，就醫通報共41名，已派員至事發攤位調查，並立即依法要求停業待勘。

一名網友在網路發文直呼「真的有夠離譜！」表示家人在4日早上前往正義市場購買春捲，中午全家6人食用後，下午開始陸續有人感覺不對勁。原PO透露，自己從晚上8點開始腹痛，10點開始腹瀉，短短4小時內就狂拉了10幾次，最後全家於5日凌晨集體衝往高雄長庚掛急診。

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「不來不知道，來了嚇一跳！」原PO驚呼，抵達急診室後才發現，現場竟有10多位民眾同樣是因為吃了「同一家春捲」導致上吐下瀉。面對慘況，原PO無奈表示，長庚急診已協助通報集體食物中毒，更氣憤直言：「不知道能不能跟店家討賠償」、「清明節吃潤餅習俗從今日剔除」。

▲▼清明連假大規模食物中毒！高雄41人吃春捲出事　4小時狂拉10幾次 。（圖／記者吳世龍攝）

▲清明連假大規模食物中毒！高雄41人吃春捲出事，4小時狂拉10幾次。（示意圖／記者吳世龍攝）

高雄市衛生局證實，截至今（4/5）上午11時，衛生局陸續接獲3家醫院通報共41患者，皆於4月4日上午11時後陸續食用外購本市某市場內攤販販售春捲，最早發病者約4月4日下午3點30分，陸續出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀就醫。截至上午11時就醫通報共41名，其中30名就醫後已返家休息，其餘則持續治療觀察中，生命徵象皆為穩定。

衛生局於4月5日一早派員前往事發春捲攤位調查，並立即依法要求停業待勘。現場店家僅剩販售春捲皮，已無前一日剩餘食餘，抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊4件食材、熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體8件，感染病原俟採檢檢驗結果後釐清。

相關事證經研判若有違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，將裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

針對此起疑似食物中毒事件，高雄長庚醫院回應表示，院方共收治19名就診民眾，病人多出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，已依規定通報相關單位。

高雄長庚指出，經適當醫療處置後，目前有3人留院觀察，其餘患者皆已返家休養，整體狀況穩定。院方強調，將持續關心病人恢復情形，守護民眾健康。至於詳細中毒原因，仍有待衛生單位進一步調查釐清。

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