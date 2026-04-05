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家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉　網：新名稱好不習慣

▲家樂福量販店,家樂福桂林店,家樂福西門町,西門町地標,外國觀光客必買。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家樂福量販店示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

統一併購家樂福，公司名稱更改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，近期進行品牌轉換，有民眾在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話 」表示，賣場已有更名公告，且有好多自有品牌商品減價出清，「各位也可以去看看有什麼是自己常用的去把它們帶回家吧。」也有許多網友留言「新名稱好不習慣。」

有網友日前在「家樂福Carrefour商品網友真心話 」臉書社團中表示，近期在家樂福賣場看到部分商品清倉，並貼出公告寫明「本公司名稱已變更為『康達盛通生活事業股份有限公司』，部分商品標示因修改過渡期之故，仍以舊名稱顯示，商品品質與服務均不受影響，消費者可安心選購。」

該名Po文下方也掀起熱烈討論，許多人感嘆走入歷史，也表示「新名稱好不習慣」、「新名稱好難念」更有許多人感嘆，超市商品越來越貴。

▲▼ 家樂福,愛河店,大順店 。（圖／記者張雅雲攝）

▲家樂福今年中起陸續更換門市招牌名稱。（示意圖／記者張雅雲攝）

統一企業去年底宣布，在2023年完成對台灣家樂福的併購後，正式終止與法國家樂福之間的品牌授權合作，並啟動企業重整與品牌轉型。其中，公司已將原本的「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，象徵邁入全新經營階段，並將於2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。

統一表示，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式也與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，也能有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

統一指出，家福公司經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求，更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外品牌，並持續提供台灣在地產品。家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。

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