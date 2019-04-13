蘇揆下令「拚治安」　護國神犬「踩紅鞋」打頭陣！　

▲為延續蘇貞昌院長下達「拼治安」政策，財政部關務署支援3組緝毒犬打頭陣，展開大規模臨檢。（圖／新竹市警局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局延續行政院長蘇貞昌下達「拼治安」政策，於12日晚間執行防制街頭暴力擴大掃蕩及反毒拼治安勤務，集結三個分局近百名警力，針對轄區KTV、酒店等易滋事場所進行大掃蕩，並由財政部關務署支援3組緝毒犬，由緝毒犬打頭陣，藉敏銳嗅覺進行地毯式清查、臨檢。

現場由員警分組分區逐一核對場所內民眾身分，員警們仔細檢查包廂各角落，確認民眾都沒攜帶違禁品，再換下一間繼續檢查，並呼籲各店家配合加強自主安全管理，約制內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部不准有圍事、酒客尋仇打架滋事。

局長鄧學鑫表示近日全台傳出多起街頭鬥毆事件，為防止民眾滋事，警政署已要求各縣市警察局針對酒店、夜店等特定場所大規模強力臨檢，展現強勢作為。若轄內發生打架鬥毆事件，立即出動快打部隊，對現行犯將以強制力逮捕，除在場咆哮或助勢者會依警察職權行使法帶案管束外，涉嫌觸犯傷害罪卻不提告者，也會以社會秩序維護法究辦，宣示警方強勢執法決心、嚇阻再犯，杜絕暴力案件發生。

此外，若轄區發生暴力鬥毆事件，警方將全力徹查涉案人資料，釐清鬥毆動機背後是否有特定人教唆及主使，並將持續蒐集不法事證加以檢肅，藉此透過重點式、密集式大掃蕩加強執法強度，以維護本市良好治安，讓新竹市市民更安心。