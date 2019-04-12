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日本超商暗藏3大細節秒懂附近治安　看到女性雜誌多就放心了

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日本全家便利商店（圖／記者洪菱鞠攝）

▲到日本玩，住的地方是否安全，可以觀察一下便利商店隱藏的3項細節。（圖／記者洪菱鞠攝）

國際中心／綜合報導

到日本旅遊，便利商店可是說許多人的好朋友，既能解決三餐吃喝問題，還有限定熱賣商品可以掃貨，便利又好逛，除此之外，有日本網站整理出便利商店暗藏了3項參考指標，可以用來判斷一個地方的治安狀況。

治安參考指標1：女性雜誌數量
日本便利商店書刊架上，通常擺放女性、漫畫、八卦、商業及成人等5大類雜誌，占比大致各約20%，以滿足大多數消費者需求，不過有日本網友在部落格分享個人經驗談，例如店內擺放很多電視雜誌，代表有不少高齡族群住在附近；若是經濟類雜誌居多的話，反應客人可能以上班族為主。便利商店會依據客群需求調整書籍種類數量，從中可進一步推測該區的人口、年齡、性別分布。

而在日本TBS電視台節目2017年曾做過一則報導，採訪中發現在東京都文京區，87家便利商店中有高達63家陳列女性雜誌數量2成以上；對照東京都警視廳公布2015年犯罪發生率調查，東京文京區犯罪發生率不到1%，為犯罪最少的第2名，僅次於大田區，其他像是台東區、新宿區及澀谷區，犯罪率都超過2%。從女性雜誌的擺放比例來看，顯示這個區域女性較多，治安也普遍較好。

治安參考指標2：能不能在店內閱覽
一般來說，日本很多便利商店提供讓客人在店內自由翻閱書籍，可藉此增加人流，人一多，店裡看起來熱鬧，逛起來也多一份安心感。不過有部分店卻是禁止閱覽，除了單純避免書籍污損的原因之外，有的主要是為了防止竊盜，就怕有小偷站在死角，並利用其他顧客作掩護，順手牽羊偷走商品；僅管這樣的作法可能導致想看雜誌、有意願購買的客人流失，即使如此也要禁止，就可以想像店家被偷怕了，造成的損失有多大。

治安參考指標3：廁所告示
有的便利商店附設廁所，卻不見得提供外借，而從廁所常見的3種告示，可作為安全指標的參考。第1種「請自由使用」，說明便利商店基本上沒發生什麼問題，附近治安較好；第2種「要使用廁所時請告知工作人員」，顯示這家店可能曾遇過某些問題，治安普通；第3種是貼上「禁止使用」或「無法外借」，反應過去廁所裡可能發生過什麼事情，因此變得不願意外借，區域治安相對較差。

便利商店隱藏的這3大項安全指標，當然不是絕對依據，甚至被視為都市傳說，但異地出遊，小心謹慎至上，多一點觀察，對於區域治安情況也能多些掌握與了解。

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關鍵字：日本,超商,便利商店,治安,雜誌,廁所,洗手間

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