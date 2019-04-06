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樹林濟安宮慶保生大帝聖誕　侯友宜贈「澤被蒼生」匾額

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▲ 樹林濟安宮慶保生大帝聖誕 侯友宜贈「澤被蒼生」匾額。（圖／新北市民政局提供）

▲▼ 樹林濟安宮慶保生大帝聖誕，侯友宜贈「澤被蒼生」匾額。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林濟安宮為慶祝保生大帝農曆3月15日聖誕，已連續20餘年舉辦保生大帝文化祭，每年吸引逾5000名全台各地信眾參加，6日市長侯友宜特別前往參拜祝壽，並主持文化祭開鑼儀式，為14天活動揭開序幕，同時致贈廟方「澤被蒼生」匾額，感念保生大帝護佑四方恩澤。

侯友宜表示，濟安宮是樹林地區重要的信仰中心，參與許多公益慈善及社會教化的善行，平常關心弱勢，並提供低收入戶照顧外，也提供學生獎學金，2018年2月協助花蓮賑災捐助100萬元善款、9月捐贈市府10台電動手搖自行車，每年都獲得新北市績優宗教團體表揚。

▲ 樹林濟安宮慶保生大帝聖誕 侯友宜贈「澤被蒼生」匾額。（圖／新北市民政局提供）

民政局長柯慶忠表示，濟安宮奉祀「醫神」保生大帝，建廟已近230年，廟內處處是古物，俗稱大道公廟、潭底廟。每年保生大帝聖誕，濟安宮不但有祭祀與遶境祈福，更舉辦「保生文化祭」系列活動，透過各項藝文活動精彩內容，培植地方文化不遺餘力。

濟安宮董事長陳黃綠妹說，今日文化祭開鑼現場有小朋友寫生比賽、濟安鐵馬踩街祈安、專人為信眾導覽濟安宮及大道公音樂會；系列活動至19日還有「保生大帝契子契孫回娘家」、「懷舊老歌欣賞」、「畫展展覽」、「義剪活動」、「義診養生活動」、「學子VS社團才藝之夜」、「保生大帝遶境祈安」、「地方戲曲歌仔戲之夜」等精彩內容，歡迎大家一起參與。

其中，「宮廟之美盡在濟安」畫展，畫作皆為樹林溪崑地區國中小學生比賽得獎的作品；另外4月14日樹三鶯中醫師聯合義診外，當天上午11時，廟方也將供應500份藥膳排骨與信眾分享，讓信眾吃平安。

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關鍵字：新北,樹林,濟安宮,保生大帝

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