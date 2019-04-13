運將供線索破「醋男殺情敵案」獲頒1萬5　樹林警友：恢復發放破案獎金

▲熱心運將及民眾提供線索偵破殺人案，樹林警友會頒發破案獎金。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市樹林區一對情侶以賣菜維生，女方卻遇到一名資收男瘋狂騷擾，3月25日男友與資收男爆發衝突後，遭鐵片貫穿胸部後橫死，一名首都客運葉姓駕駛看到報導主動向警方提供線索，表示自己有載到資收男，並告知下車地點，員警在附近查訪時一名潘姓民眾更告知資收男就躲在雞寮內，讓警方得以順利破案；樹林警友會頒發給2位民眾共1萬5千元的破案獎金，邀請全民一起拚治安。

警方表示，3月25日下午接獲一起民眾路倒案件，警力趕到佳園路三段，發現一名身穿雨衣的騎士倒地不起，右胸口下方還有穿刺傷，身邊留有一根鐵棍跟一台機車，起初還以為是騎車自摔，被鐵棍刺穿才導致死亡。

後來員警調閱監視器，發現死者生前曾與人發生互毆，深入調查才知道，死者與女友同居2年，但67歲的戴姓資收男十分迷戀該女，時常以電話騷擾，追求不成，還到了女方的住處周邊徘徊，甚至在電話中揚言要殺害情侶檔，令人不勝其擾。

到了本月25日中午，死者外出又發現戴男在住處外徘徊，兩人狹路相逢，一言不合，大打出手，死者拿隨身攜帶的鐵棍要攻擊，戴男取出收集的鐵片，刺穿死者胸口，內臟破裂，導致送醫急救後仍不治。警方調閱上千支監視器，並靠著主動提供線索的首都客運葉姓駕駛、潘姓民眾，29日在柑園橋下的雞寮中將戴嫌查獲到案，全案依殺人罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。



樹林警友辦事處於分局每月舉辦的聯合勤教中，都會頒發破案獎金，鼓勵員警線上立破案件及破獲重大刑案，辦事處主任朱彥華於日前得知本分局偵破殺人案，特別頒發破獲獎金給有功人員，並同時頒發獎金給兩位熱心民眾共1萬5千元，以獎勵其優良事蹟。

警友會靠著辦事處主任朱彥華及顧問團，8年內就發出500萬元的績優員警、重大刑案破案獎金；會中朱彥華有感而發，公開宣佈將恢復102年實施的「民眾協助破案獎金」的全民治安宣導活動，未來在樹林分局轄區，民眾遇有可疑狀況，請撥110，若因而警方破案的話，樹林警友辦事處將依案件類型頒發1千到3千獎金給打電話到110（或派出所）的民眾，讓大家共同來關心我們的治安。

▼男子想為女友出氣，卻遭鐵片刺穿胸口，資收男行兇後，默默騎三輪車離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

