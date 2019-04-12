新竹首間！「失智長者當店員」　「幾點了咖啡館」開張　

▲新竹首家！由失智長輩坐鎮的咖啡館。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市首間「幾點了咖啡館」正式開張！為鼓勵老有所用，提高失智長者社會參與，新竹市政府和統一超商、老五老基金會合作開辦「幾點了咖啡館」，讓失智長者化身一日店員，每週一次到超商服務以減緩失智症症狀，新竹市是全國第二個開辦縣市。

「少年ㄟ，你的咖啡好了，下次再光臨喔！」活動過程中，失智長輩們擔任超商店員的工作，沖泡咖啡、收銀找錢都一把罩，原來是「幾點了咖啡館」前三週試營運期間，長輩們已不斷反覆練習能獨力完成，擔任店員的83歲施奶奶說：「當了一輩子家庭主婦也沒讀過書，對於老大人還能學新東西，感到很有成就感。」





施奶奶的女兒說，奶奶個性內向，較少主動與他人互動，2年前因爺爺逝世，奶奶開始出現情緒憂鬱、認知退化及幻聽狀況，女兒發現奶奶狀況不太對勁，立即安排就醫檢查，確診為失智症後，家人們便決定將奶奶帶至日照中心接受照顧，女兒表示奶奶到日照中心後生活變得規律、進食量也增加了！原本沉默的她，開始主動與其他長輩互動，幫助需要協助的長輩，成為日照中心的小幫手。

活潑可愛的羅奶奶更在活動中做出心得，熱情分享當超商店員的秘訣就是「嘴要甜」，這樣客人開心她也開心；她說，隨著兒子搬到新竹市後人生地不熟，常悶在家看電視感到無趣，開始擔任店員後，不僅可以認識很多新朋友，接觸各式各樣的人，也可以訓練自己學習新東西，「每次開始前都好期待」。

林智堅市長表示，家有一老如有一寶，新竹市政府長期致力照護失智症長者，過去已與台大新竹分院與新竹國泰醫院合作成立失智共同照護中心和失智照顧據點，現也結合統一超商、老五老基金會，共同推出「幾點了咖啡館」，邀請失智長者每個禮拜五早上10-11點到超商當店員，增加其人際互動機會，減緩失智症狀，盼未來有更多企業、NGO共同參與，也邀請附近的上班族、居民來到「幾點了咖啡館」，一起用行動支持長者。

財團法人老五老基金會董事長陳麗欣表示，基金會長期照護失智長者，倡導「活的越老、活的越好OLD YES」的概念，希望使他們更有能量之外、減緩老化，也能喚起大眾對失智議題的重視。

財團法人老五老基金會新竹服務中心曾奕函主任表示，即使罹患了失智症，也不代表什麼都不會做，「只要用對的方式照顧，陪伴失智症長輩其實不難」。失智症患者通常被認為「什麼都無法做」的一方，只要適度引導和陪伴，用正面、包容態度將長輩帶出門，讓長輩與社會互動，就能讓長輩重拾失落已久的人際關係。

衛生局指出，凡實際居住本市且未聘有外籍家庭看護工之65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能之身心障礙者，若有需要日間照顧服務，請向新竹市長期照顧管理中心提出申請，若有疑問歡迎撥打新竹市衛生局長照專線：03-5355283或1966，將有專人為您服務。

「幾點了咖啡館」地址：新竹市東區光復路一段527號(7-11科學門市)