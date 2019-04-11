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配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」

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▲配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府勞工處配合長照2.0照護服務方案，推動「照顧服務員訓練班」，熱情召募學員中。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府勞工處配合長照2.0照護服務方案，推動「照顧服務員訓練班」，熱情召募學員中，預計2019年將訓練240名服務員，讓長照專才成為社區長者的「好厝邊」，勞工處鼓勵有興趣的市民參與照顧服務員專業訓練取得證書，將開課八個班次，學習家庭照顧者與服務技巧等，結訓後養護機構擔任照顧服務員、醫院看護、居家服務員等工作，後續亦可報考照顧服務員技術士證。

「讓政府做下一代的靠山！」市長林智堅表示，從長者日常生活著手，減輕三明治世代的甜蜜負荷，打造新竹市成為所有年齡層的幸福城市。本市響應長照2.0政策，在佈建A級旗艦店、B級專賣店與C級柑仔店等照顧網時，今年將持續著力於培訓專業照顧服務員。

▲配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」。（圖／新竹市政府提供）

▲57歲的林水潭遺憾陪伴老母親的時間太少，於是投入照顧服務員的行業填補這遺憾。

在伯大尼老人養護中心擔任居家照顧服務員的林水潭，投入長照的時間還不到1年，認真、細心、優異的工作品質與態度，讓他得到案家及督導高度的肯定，每週一到五都滿班，加上政府補助的缺工獎勵金，每月薪資可達3萬5千元。他鼓勵有意願加入長照行業的朋友，可以善用政府資源，包括照顧服務員訓練可以申請補助，進入職場後有缺工獎勵金等等，像他自己一樣，退而不休的在照顧服務員的道路上開創一份屬於自己的新職涯。

林水潭分享自己投入長照工作的經過，從三陽工業退休後，有時想起已過世的母親，遺憾陪伴太少，有一天他發現填補這遺憾的契機，就是投入照顧服務員的行業，為其他長輩服務，況且自己57歲了，很理解老人家的需求，與太太討論後，在2018年8月正式投入長照的領域裡。他曾陪伴案主走到生命的最後一刻，深切體認到所經歷的每一個事件都會帶來新的感悟。林水潭認為，學習自我調適是從事長照這門行業比起其他的工作更需要具備的能力。

▲配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」。（圖／新竹市政府提供）

▲高淑玲進入伯大尼老人養護中心擔任照顧服務員迄今已4年。

大學時期就讀老人服務事業管理系的高淑玲，進入伯大尼老人養護中心擔任照顧服務員，迄今已4年。淑玲說，照顧這些高齡長輩們的方式既多元且溫馨，透過音樂治療、伸展肢體、動腦桌遊及DIY手作等等的課程，讓爺爺奶奶們每天都動手也動腦，充分運用在校所學，完全顛覆了以往老人照顧灰暗的刻板印象。她表示，在面對失智長輩的時候，照顧服務員常要扮演多種角色，也許是孫女、也許是老師，更有可能是失散多年的好朋友，老人和小孩一樣，有時鬧起脾氣還要半哄半騙的安撫，要把每一位長輩當成自己的家人來照顧。

勞工處長黃錦源表示，有志從事照顧服務行業的朋友，可以透過參加照顧服務員專業訓練取得證書，課程內容包含家庭照顧者與服務技巧、老人常見疾病之照顧事項、急症處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、活動與運動及輔具協助等，共計97小時，可至養護機構擔任照顧服務員、醫院看護以及失能家庭之居家服務員等工作，後續亦可報考照顧服務員技術士證。

▲配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」。（圖／新竹市政府提供）

勞工處表示，專業的訓練是成為職人必經過程，今年預計提供8班次照顧服務員訓練，均已開放報名，邀請有興趣的市民朋友加入，未來市府也將進一步加強就業媒合，輔導結訓學員投入長照職場，4月15日上午10時在新竹市東區民族路40號東區區公所大樓的照顧服務員徵才，歡迎有求職需求的民眾參加。照顧服務員訓練課程報名資訊，如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機37

▲配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：長照,新竹市政府,勞工處,職訓,就業

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