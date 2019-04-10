「統一後中華民國就沒了」賴清德神回館長　一句話反擊國台辦

▲賴清德有意角逐2020總統大位，近日頻上節目表達看法。（圖／記者陳玉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前行政院長賴清德9日與「館長」陳之漢直播合體，強調台灣已經是主權獨立國家，主張獨立才是捍衛中華民國，但被國台辦批評是顛倒是非黑白、玩台獨之火。對此，賴清德10日回應，統一後中華民國就沒了，他想反問國台辦，難道統一後中華人民共和國不存在嗎？

賴清德9日上網路直播，被館長問到「民進黨已經全面執政，為何不台獨？」他回答，台灣已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，所以不必再另行宣布獨立，也唯有主張台獨的人，才是捍衛中華民國。

賴清德指出，統一有兩種，就跟斯斯（感冒藥）一樣，一種是兩蔣時代要反攻大陸統一中國，中華民國依舊存在，但兩蔣的徒子徒孫現在是「被統一」，中華民國就沒有了。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

國台辦發言人馬曉光10日痛批，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「永遠不可能從祖國分裂出去」，搞台獨分裂只會給台灣同胞帶來災難，「如果他（賴）繼續以一己之私，玩台獨之火，是十分危險的。」

賴清德10日則回應，國民黨主張的統一若落實，中華民國就不存在了，只有中華人民共和國會存在，如同兩家公司合併，總會有一家存續，另外一家消失，至於哪一家會被消滅，大家都心知肚明。

至於國台辦的批評，賴清德說，他不需要再回應國台辦似是而非的說法，但他想反問「統一後，中華人民共和國會不存在嗎？除非這樣承諾，才有辦法證明中華民國會繼續存在。」

▼賴清德上館長直播，解釋2種統一的差別。（圖／翻攝館長金剛直播）