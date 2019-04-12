　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

友善通報網再次奏功　查獲汽車旅館6人群聚開毒趴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警四分局偵查隊接獲情資友善通報，在安平區某汽車旅館房間內，查獲24歲李姓男子等6人吸食持有K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局偵查隊接獲情資友善通報，在安平區某汽車旅館房間內，查獲24歲李姓男子等6人吸食持有K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局偵查隊上月查獲汽車旅館5人群聚吸毒案，4月11日上午11時許，再次接獲情資友善通報，在安平區某汽車旅館房間內，查獲24歲李姓男子等6人吸食持有K他命毒品，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警四分局偵查隊接獲情資友善通報，在安平區某汽車旅館房間內，查獲24歲李姓男子等6人吸食持有K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方接報有多名毒犯隱身轄區某汽車旅館聚集吸毒，經派員探查屬實後，立即規劃勤務執行臨檢查察，並鎖定聚集房間位置，動員12名警力，在安平區某汽車旅館房間內，一舉破獲24歲李姓男子、26歲劉姓男子、26歲黃姓女子、24歲姓男子、26歲劉姓男子、21歲吳姓男子等6人吸食、持有毒品案，當場查扣K盤3個（內有毒品愷他命粉末0.47公克）、毒品愷他命2小包（2.99公克）、不明藥丸2顆（呈第一級毒品反應）等證物。

經調查，李嫌等6人為朋友關係，互相邀約唱歌、餐敘後徹夜未眠，再聚集於汽車旅館共同吸毒、聊天尋樂，被警查獲後，對於涉毒行為感到懊悔。6人均坦承共同吸食毒品行為，另李、劉等2人則坦承持有、轉讓毒品行為不諱，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警四分局偵查隊接獲情資友善通報，在安平區某汽車旅館房間內，查獲24歲李姓男子等6人吸食持有K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長黃宗仁、台南市巡守大隊宋大隊長獲知第四分局緝毒再傳捷報，也立即到分局偵查隊頒發破案茶鼓勵同仁、激勵士氣，期許持續落實執行安居專案，淨化治安環境。

四分局長蔡進閱表示，四分局將持續執行「安居緝毒」專案行動，針對販賣、轉讓、吸食、持有毒品等不法行為溯源追查，誓言將隱藏於社區大樓、營業場所中之毒品犯罪澈底刨除，保護民眾免於毒害，也呼籲民眾或業者知悉有毒品犯罪情形，請立即向警察機關反映，警方絕對強力查緝檢肅到案，將毒瘤趕出安平地區，留給市民最佳的居住環境。

ET快訊
女友澡洗太久還欠8萬被亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠62
小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！林進認起生理反應羞爆
快換！日圓又貶破0.27字頭　換新台幣5萬可免費吃6碗拉麵

關鍵字：友善通報,汽車旅館,毒趴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生命危

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻　運將頭冒血爬出

惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

龍潭一家資源回收場暗夜大火　焚燒7小時撲滅幸無人傷亡

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

龍潭一家資源回收場暗夜大火　焚燒7小時撲滅幸無人傷亡

永康警強力掃毒緝賭　 破獲職業大賭場查獲437萬賭資破紀錄

一紙警心感謝狀　訴盡無限溫馨情

騎車男子宜蘭市區拒檢摔車逃逸　海軍正義哥協助警逮人犯

友善通報網再次奏功　查獲汽車旅館6人群聚開毒趴

果農王建楠聰明種芭樂　產期調節重品質「消費者青睞」

屏東監理站最後一檔A開頭　0001~9999車牌4/15招標

一鑿一刻一劃當代結合傳統　花蓮4原住民族工藝師辦雕刻聯展

夫妻吵架男臉書留言欲輕生　善警即刻救援成功攔截人車

獨／半夜萬物皆可燒！空貨櫃竟成「庫錢」焚化爐　高雄大寮居民去醫院像去廚房

男酒醉當街大鬧辱罵三字經　所長一聲令下勇警大外割壓制送辦

最高CP值神鞋！Reebok FLOATRIDE ENERGY神力登場

影／16歲少年看醫生返13樓家墜落泳池　搶救1hr宣告不治

台女「內衣褲晾廁所」踩雷！　洋男友傻眼秒滅火：我不要了

無業男亂報「董仔」名號招搖撞騙　遭8惡煞擄10天求償80萬

讓測試假人安心退休放假去　福斯IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統很夠力

兵馬俑斷指判決　《參考消息》怒批：嘴臉多無恥！

王子公主撕破臉！聯電宣明智兒離婚　律師濫訴妻還告發王敏瀆職

幼教女師一句「加油」電到腿軟　物流司機暈船PO網：她的眼睛會笑

公路高掛「號碼」求關注！　2兒生日惡整…老爸狂接超過1萬通電話

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

地方熱門新聞

獨／空貨櫃竟成非法焚化爐　大寮..

成績造假　港明註冊組長涉教唆

日本三井集團盼進軍竹市　林智堅..

羅東現「吃木怪獸」　1小時碎掉..

2019大古山野百合花季蘆竹開..

屏東最後A開頭車牌　4/15招..

蘆竹生命紀念園區　設立噪音管制..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

夫妻吵架男留言欲輕生　善警成功..

台南要有捷運了！600億108..

果農聰明種芭樂　產期調節重品質..

夫中風兒腦麻　71歲嬤車陣中賣..

大甲媽到新港奉天宮　上午祝壽大..

友善通報奏功　 查獲汽車旅館群..

更多熱門

相關新聞

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

奈及利亞3名男大生近日找來一名外校女大生，開房間大玩極樂性愛毒趴，結果3名男子皆猝死，其中一人倒地時手中還拿著一塊肥皂；女子被發現時則已經陷入昏迷。警方證實，在房間內找到鴉片類藥物和大麻，初步認定死者為吸毒過量致死。

「捉猴」只有對話　老公開房間不起訴

妻見「摩鐵發票」扮偵探逮人　被3字冷回

台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中！

連假不怕塞車！台中超狂汽旅大集合

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

北台最大！4千坪水族館2020年開

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面