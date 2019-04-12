友善通報網再次奏功　查獲汽車旅館6人群聚開毒趴

▲台南市警四分局偵查隊接獲情資友善通報，在安平區某汽車旅館房間內，查獲24歲李姓男子等6人吸食持有K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局偵查隊上月查獲汽車旅館5人群聚吸毒案，4月11日上午11時許，再次接獲情資友善通報，在安平區某汽車旅館房間內，查獲24歲李姓男子等6人吸食持有K他命毒品，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

警方接報有多名毒犯隱身轄區某汽車旅館聚集吸毒，經派員探查屬實後，立即規劃勤務執行臨檢查察，並鎖定聚集房間位置，動員12名警力，在安平區某汽車旅館房間內，一舉破獲24歲李姓男子、26歲劉姓男子、26歲黃姓女子、24歲姓男子、26歲劉姓男子、21歲吳姓男子等6人吸食、持有毒品案，當場查扣K盤3個（內有毒品愷他命粉末0.47公克）、毒品愷他命2小包（2.99公克）、不明藥丸2顆（呈第一級毒品反應）等證物。

經調查，李嫌等6人為朋友關係，互相邀約唱歌、餐敘後徹夜未眠，再聚集於汽車旅館共同吸毒、聊天尋樂，被警查獲後，對於涉毒行為感到懊悔。6人均坦承共同吸食毒品行為，另李、劉等2人則坦承持有、轉讓毒品行為不諱，全案依毒品罪嫌送辦。

台南市警局長黃宗仁、台南市巡守大隊宋大隊長獲知第四分局緝毒再傳捷報，也立即到分局偵查隊頒發破案茶鼓勵同仁、激勵士氣，期許持續落實執行安居專案，淨化治安環境。

四分局長蔡進閱表示，四分局將持續執行「安居緝毒」專案行動，針對販賣、轉讓、吸食、持有毒品等不法行為溯源追查，誓言將隱藏於社區大樓、營業場所中之毒品犯罪澈底刨除，保護民眾免於毒害，也呼籲民眾或業者知悉有毒品犯罪情形，請立即向警察機關反映，警方絕對強力查緝檢肅到案，將毒瘤趕出安平地區，留給市民最佳的居住環境。