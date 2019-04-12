桑葚對眼睛好！媽自製「發霉抓餅」嚇歪她　網一看懂了：以為是抹布蛋餅

▲媽媽認為原po不識貨。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

本站先前一篇《清冰箱庫存！媽媽創意「蒜頭蛋餅、香菜蛋吐司」她心累曝：第二彈更神》，文中提到，有位網友每次見到媽媽做的暗黑早餐心都很累。近日她又曝光媽媽的最新力作「九層塔抓餅佐桑葚醬」，無論是視覺或是味覺上都充滿了神秘感，網友們看到也都笑說「以為是抹布蛋餅」、「這個我沒辦法」。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出媽媽的暗黑早餐，只見圖片中被咬了一口的抓餅看起來長了綠色的黴菌，上頭還夾了暗紅色的不知名物體，令人不敢輕易嘗試。之後原po也表示這其實是「九層塔抓餅蛋佐自製桑葚果醬」，自己一打開的時候也超驚嚇，一度以為是發霉了，但其實只是媽媽正常發揮而已。

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▲九層塔抓餅蛋佐桑葚醬 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們表示「第一眼看下去真的以為發霉」、「光看就沒胃口了」、「這個我沒辦法」、「我以為是抹布蛋餅」、「樓主家的黑暗料理總是不讓我失望」、「蠻常在發霉柳丁上看到這種顏色搭配 」、「你媽媽真的很常給你驚喜」、「下次火龍果醬」。

看到這奇特的搭配，有網友好奇味道如何，對此原po表示是一種無法解釋的味道，只能勉強說「前味九層塔，中味蛋跟桑葚的酸，後味桑葚的顆粒。」但自己還是一如往常乖乖吃完。她也貼出與媽媽的對話截圖，圖中可見她質問媽媽這是什麼組合，對方還自豪表示「桑葚果醬夾土司很好吃」、「有葉黃素對眼睛好，不識寶。」對此原po則無力反擊說「桑葚果醬好吃啊~但是都被九層塔的味道蓋掉了。」笑倒一票網友。

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