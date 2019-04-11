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牆角壁癌醜爆！他大筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神作

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▲牆角壁癌「題字蓋章」秒變水墨畫！1.8萬人讚嘆...笑神作「隨季節變化」。（圖／李大鋒授權引用）

▲原本模樣實在很不美觀。（圖／李大鋒授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多人家中飽受壁癌之苦，一名網友就化腐朽為神奇，在牆角斑駁剝落處的斜上方，巧妙地題字蓋章，瞬間成了一幅充滿詩意的山水畫，驚艷上萬人，不禁讚嘆「被抓漏工程耽誤的國畫大師」、「唐伯虎轉世了」。

李姓網友今日在「爆廢公社」發文表示，「家有壁癌，免環樂！」由於牆角附近的白漆脫落、壁癌情況嚴重，非常不美觀，所以屋主便在右上方，用毛筆寫下「遠看山很大 近看山很小 我在看山大 你在看山小」，並蓋上紅章

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▲牆角壁癌「題字蓋章」秒變水墨畫！1.8萬人讚嘆...笑神作「隨季節變化」。（圖／李大鋒授權引用）

▲題字蓋章後，瞬間變成山水畫。（圖／李大鋒授權引用）

此舉讓原本斑駁的痕跡，瞬間變成壯麗的山景，前有雲霧繚繞，後面還有群山被濃霧遮擋，看起來美極了。李姓網友向《ETtoday新聞雲》記者笑說，「這個是朋友的神作，不過他沒在用臉書」，所以由他代為分享

這一幕引來超過1.8萬人按讚，網友們紛紛回應，「收下我的膝蓋」、「好有意境」、「化腐朽為神奇阿」、「故宮來電話了，快去接電話」、「這是唐伯虎的手稿沒錯，但這墨跡似乎還有點濕呢」。

另外，不少人發現，前面兩句寫反了；也有一些網友直言，壁癌會越來越嚴重，有可能會破壞神作，不過值得期待未來的變化，「壁癌會到處亂長欸，哈哈哈...這樣詩就毁了」、「這樣真的比較好嗎？問題會越來越嚴重」、「專業，但小心走山」、「畫風會隨季節變化喔」。

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牆角壁癌醜爆！他筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神

關鍵字：壁癌,水墨畫,山水畫,神作,,爆廢公社

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