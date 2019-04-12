尿尿完用衛生紙擦娘嗎？　超歪樓留言網笑噴：放戴森烘手機消毒　

▲一直以來都有人好奇「男生尿尿完會不會用衛生紙擦乾淨」。（圖／示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

許多男性對於自己的雄風都很重面子，一名網友在臉書問眾男性「每次尿尿完都用衛生紙擦很娘炮嗎」，結果網友回應紛紛歪樓，「我都用砂紙磨」、「我用砂輪機」、「直接牽去洗手台洗」。

網友在臉書社團「爆廢公社」轉貼「靠北工程師」貼文，好奇用衛生紙把小弟弟擦乾淨會不會「很娘」。通常會在小解完擦一擦的網友都認為這樣做是為了衛生，而不是因為「導管無力」等有減雄風的問題，甚至覺得這是為了女伴著想，「我不想讓吃GG的人感覺在吃皮蛋」。

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不過認真留言的人實在太少，許多歪樓回應反而讓網友笑噴，「我都自備呆森烘一烘」、「我都用烘手機」、「原地自轉三圈自然烘乾」、「都吊在陽台曬乾，順便殺菌日光浴」、「擰乾的路過」、「我還隨身帶紫外線殺菌燈殺菌，擦衛生紙算什麼」、「我都上上下下、左左右右、前前後後，倒是沒用過衛生紙擦」、「放進戴森烘手機裡面消毒，這才是有涵養的男人」、「用隔壁的衣服擦」、「轉一轉，舔一舔再泡一泡」、「先不上廁所，在線等結果」、「掛在脖子上」。

▲網友留言歪樓。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

其實類似的問題早就有不少人問過，但這事似乎不關國籍，而是只要男性都會有類似的爆笑留言。美國知名網站reddit也有出現一模一樣的提問，網友留言也是一片歪，「都在小便斗邊緣敲一敲，但會被我敲碎，所以現在改成拿隔壁的袖子擦」、「小老弟會自己洗乾淨啊，長江後尿推前尿」、「只有流血時我才會擦」、「不擦，這是內褲的使命」。