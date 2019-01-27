清冰箱庫存！媽媽創意「蒜頭蛋餅、香菜蛋吐司」　她心累曝：第二彈更神

▲媽媽清冰箱早餐 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有媽媽幫忙做早餐超幸福，不但可省錢，通常也比較可以吃得健康。不過這位女網友家裡的愛心早餐似乎過於特別，「蒜頭蛋餅和香菜吐司」通通可在餐桌上見到，原來她有位「不浪費」的媽媽，每天都從冰箱努力清食材，各種創意料理也引起網友們討論。

「我家媽媽是早餐終結者！」一位陳姓女網友在臉書「爆廢公社」中表示，媽媽為了不浪費食物，每天早上都會努力「清冰箱」，把剩下的食材、食物想辦法變成早餐，有時候過於奇葩讓她看到心很累。

她表示，媽媽的「清冰箱早餐」中除了有「紅燒鰻魚罐頭三明治」，還有出現過「素魚排」在裡面；香菜蛋吐司、小黃瓜捲餅更是讓她一早看到臉都綠了，更不用說還有「蒜頭蛋餅」。她還在留言串下貼出第二彈，「澎湖黑糖糕夾素火腿蛋」，直呼媽媽真的太神，創意無限。

大多數的網友們對於「蒜頭蛋餅」十分好奇，覺得一早嘴巴就有很重的味道真的受不了，對此原po則回應說，就是「蒜頭醬油夾在蛋餅裡」的味道。

▲▼蒜頭蛋餅、香菜蛋三明治 。（圖／翻攝自爆廢公社）

雖然媽媽的用心良苦常讓原po哭笑不得，但是她表示，自己並沒有討厭這些「創意早餐」，每次都會乖乖吃完，而且也很感謝媽媽每天努力消冰箱庫存。

貼文一出引發網友熱議，有人表示原po媽媽的料理太暗黑了，無法接受，「蒜頭蛋餅，這個決定立馬丟掉」、「香菜的不行」、「原來媽媽是早餐終結者啊，還以為是妳挑食呢」、「知道是愛心，但想必每每看到時都會倒吸一口氣」、「妳是不是撿來的XD」。

▲澎湖黑糖糕夾素火腿蛋。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他人則是羨慕媽媽有這樣的創意和用心，「 每一種我都覺得好吃ㄟ」、「 有媽媽做早餐是一種幸福」、「我完全看到努力銷庫存的苦心」、「不浪費食物真的很棒」、「每天都是驚奇早餐，媽媽的愛」、「幸好不是什麼東西都混在一起」、「妳媽媽是花媽真人版」。

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