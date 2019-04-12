帶孩子出國！他見分裝奶粉心一驚「會被海關攔」　網笑歪：這批很純

▲爸媽帶孩子出國，要準備的東西超多，奶粉奶瓶絕不能忘 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

帶著年幼的小孩出國，家長們常需要全副武裝，連奶粉也最好從家裡帶，以免寶寶喝得不習慣。有網友日前分享友人的趣事，他表示和朋友準備到日本旅遊，對方家裡的孩子還需要喝奶粉，因此朋友就分裝了好幾包帶去。沒想到原po一看到分裝奶粉的模樣超驚恐，表示「搞得跟賣藥一樣」，深怕會被海關攔查，網友也笑說「這批很純」、「覺得危險」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示自己準備和朋友去日本玩，對方因為有個快2歲的小孩，還需要喝奶粉，他們一時又找不到分裝袋，也不想整罐帶去泡，就臨時用身邊現有的夾鏈袋分裝。沒想到分裝好的奶粉看起來超像一批毒品，原po也看傻表示，「我們只是要去日本玩，我朋友搞得跟要去賣藥一樣，求解，會不會被海關檢查啊？」

請繼續往下閱讀...

▲這批很純......。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

底下有經驗的爸媽們也笑翻表示，「你要是沒有被攔下來，我輸給你」、「你把這幾包用膠帶黏貼在身上、內褲裡面~~就沒問題了」、「一看就是頭，還特大包」、「覺得危險」、「我奶粉也都這樣裝，用完也不用洗直接丟就好，很方便」。

另外也有人提供更好的意見，建議使用有滅菌過的「奶粉分裝袋」，比較衛生也不會被誤會，有些廠商也有推出方便攜帶的「塊狀奶粉磚」。不過也有網友提醒說，還是要以小孩喝的習慣為主，否則因為方便突然換口味，孩子若不接受反而會帶來更大的麻煩。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼奶粉分裝袋 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）