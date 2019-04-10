屏警啟動大數據緝毒　偵破毒品案事半功倍

▲屏東警分局利用大數據在主要路段及時段，加強毒品查緝勤務。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局為強力打擊毒品，除加強傳統巡邏盤查取締毒品外，更利用大數據分析毒品熱點，針對以往查獲毒品地點、時段，及毒品犯嫌易犯罪地點建立檔案，以大數據分析所得的毒品犯罪熱點配合設立路檢點，果然奏效，查獲羅姓男子涉嫌持有海洛因毒品，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

▲▼警方在劉姓送貨員菸盒內起出海洛因與吸食工具。

根據屏東縣警方大數據資料，台一線省道麟洛、24線長治、台27線萬丹及各高屏地區連接橋梁，均是毒梟經常出入路段，警方就會部署重兵加強查緝勤務。

日前屏東警分局萬丹分駐所所長張峻毓率員在執行路檢過程中，發現駕駛自小貨車的羅姓男子，神情倦怠，進一步追問、盤查，發現他為了躲避警方的查緝，將毒品藏匿在香菸盒下，警方眼尖發現並起出吸食工具，帶回調查。

羅男供說，因從事送貨員工作，時常日夜顛倒開車，為了提神，才會以吸食品來解癮，訊後依法送辦。

警方表示，安居專案期間，除了在重要處所路段加強編排勤務外，且依據大數據分析，找出轄內各毒品熱區點路段、地點，加強路檢及臨檢盤查，讓員警查緝勤務能達到事半功倍功能，全面掃蕩毒品，讓民眾安居樂業。