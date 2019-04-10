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社會 社會焦點 保障人權

轉彎未打方向燈　警攔下搜出3公斤「惡魔毒咖啡DIABLO」

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▲惡魔毒咖啡竟同名當紅電玩「DIABLO」　警憂心青少年誤觸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲由於毒咖啡的外觀易引起青少年好奇，警方也呼籲家長老師，多留意孩子的交友情形。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警方9日執行巡邏勤務中，攔下一輛未打方向燈違規轉彎的小客車，意外起獲車內近3公斤的惡魔毒咖啡，嫌犯坦承持有毒品，也被警方依毒品防制條例移送。由於咖啡包外包裝為小惡魔圖樣，名稱與時下流行電玩「暗黑破壞神」的標題「DIABLO」相同，警方也憂心青少年有可能因為好奇誤觸而成癮，也特別呼籲家長、老師對青少年多加留心。

▲惡魔毒咖啡竟同名當紅電玩「DIABLO」　警憂心青少年誤觸。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣竹北分局三民派出所警員黃政喆、陳正緯於4月9日晚間執行巡邏勤務時，發現一輛小客車未打方向燈轉彎，員警上前攔停予以盤查時意外發現車內傳來濃厚K他命的味道，經戴男及副駕駛座陳男同意後搜索，結果在手剎車處旁查獲含有白色粉末吸管一支，員警隨後打開後車廂，更發現五大袋咖啡包。

警方繼續搜索，最後再戴嫌左腳襪內起出白色結晶及吸管，經初步篩檢為三級毒品K他命，而咖啡包則是被驗出二級及三級毒品反應，總重約2公斤700多公克。戴嫌坦承持有毒品，警方依毒品危害防制條例將他移送偵辦，陳嫌則因尿液篩檢為陽性反應，依法裁罰。

竹北分局表示，該咖啡包外表色彩鮮豔，上有小惡魔圖樣及西班牙語中含意為惡魔的「DIABLO」字樣，該字樣同時也是時下流行電動「暗黑破壞神」的標題，懷疑毒販藉此誤導青少年及孩童，警方也呼籲，此類咖啡包外表看似可愛，內容物卻如同包裝所展示的是惡魔般的毒品，要注意身旁的親友、小孩，千萬不要誤食。

竹北分局將持續落實「安居專案」，針對槍枝、毒品等影響社會治安重大的犯罪加強查緝，營造民眾得以安心居住、有質感的生活環境，另亦呼籲不肖分子切勿以身試法，以免遭逮捕而後悔莫及。

▲惡魔毒咖啡竟同名當紅電玩「DIABLO」　警憂心青少年誤觸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲惡魔毒咖啡竟同名當紅電玩「DIABLO」　警憂心青少年誤觸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲惡魔毒咖啡竟同名當紅電玩「DIABLO」　警憂心青少年誤觸。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：竹北分局,新竹縣警局,毒品,咖啡包,小惡魔,暗黑破壞神,DIABLO

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