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麥當勞買20塊雞塊　開盒好驚喜「糖醋醬加爆」！網羨慕：現賺25元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

一例一休,工時,麥當勞,工讀生 （圖 / 記者張一中攝 ）

▲麥當勞示意圖，與新聞人物無關。（圖 / 記者張一中攝 ）

記者黃君瀚／綜合報導

速食龍頭麥當勞深受台灣民眾喜愛，吃麥克雞塊時沾糖醋醬，成了多數人心中最經典的搭配，只是這醬包有限量，想多拿1盒得花5塊錢。最近就有網友買了一盒20入雞塊回家，開封一看受寵若驚，裡頭塞滿8包糖醋醬，猶如天選之人般的幸運，等於現賺了25元！

吳姓男網友日前在「爆廢公社二館」貼文，表示去麥當勞買了20塊雞塊享用，結果一打開紙盒映入眼簾的是大驚喜，滿滿糖醋醬堆疊、散落，一算居然有8盒，「我只是買了20塊雞塊，有需要這麼多糖醋醬嗎？」

請繼續往下閱讀...

根據麥當勞糖醋醬發放的原則，試雞塊個數而定，4塊和6塊給1包，9塊給2包，20塊3包，上限即為3包醬，顧客想多吃得自行掏錢購買，1包醬5元。吳男說，這是第一次遇到「店員給爆」的特殊時刻，馬上看了醬包上的日期，確定保存期限沒問題，便安心使用這天上掉下來的禮物，「3個雞塊沾一包糖醋就是爽」！

麥當勞買20塊雞塊　開盒好驚喜「糖醋醬加爆」（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲男網友買了20塊雞塊，得到了「加爆」的8包糖醋醬。（圖／翻攝爆廢公社二館）

文章貼上網，引來無數網友欣羨的眼神，「天啊賺到欸！加購1個5塊欸」、「太多我可以幫忙消滅」、「為什麼我都只有2盒糖醋醬」、「我可以幫忙銷毀」、「我做麥當勞的概念就糖醋醬給到爆」、「原來是買雞塊啊，我以為是買糖醋包」、「好好哦，我每次都要買10個囤貨沾薯條欸，你這樣真的賺到。」

本站新聞〈糖醋醬1小盒5元好貴！網狂推2種「神複製麥當勞」〉報導，麥當勞買糖醋醬1包得花5元，有神人網友提供3種替代方案，例如，砂糖加蕃茄醬，番茄醬加憶霖酸甜醬，或是改沾愛之味金桔香醋醬，3者都能吃到和糖醋醬相似的口感。

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關鍵字：糖醋醬,麥當勞,爆廢公社二館

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