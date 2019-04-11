24小時都能吃米其林！「天香樓東坡肉」小7開賣免400元

▲小7開發全新「小家庭冷凍料理」系列。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為讓忙碌的都會人能輕鬆在家快速料理，各大超商跟超市都在積極開發覆熱即食的冷凍料理。其中，小7也攜手十家名廚、名店及星級餐飲品牌，耗時一年開發全新「小家庭冷凍料理」系列，只要5分鐘就能上菜，讓消費者24小時都能吃到美味料理。

瞄準個人化、小家庭需求，小7自即日起推出15種小家庭料理，主打2～3人份，整體價格介於49元～369元間，包含名廚詹姆士家常滷肉、阿發師炒米粉，還有榮獲米其林殊榮的亞都麗緻大飯店天香樓東坡肉及四川吳炒手等。

小7指出，觀察到每戶3人以下的雙薪小家庭居多，而且上班族工作繁忙沒時間煮飯，因此開發全新2～3人份的小家庭冷凍料理，從口味、份量、包裝、製程等全流程投入，主攻早、午及晚餐全時段，讓消費者回家免油煙、免調味，只需5分鐘簡單加熱，即可享受豐盛的摘星料理及名廚上菜。

除了推出小家庭料理，小7也因應中食商機需求持續擴大，從去年底即開始陸續擴增門市冷凍空間，目前雙門冷凍櫃的門市已達2,300家，並成為未來門市的標準配備，整體冷凍品的品項數選擇多達近40種。

小7表示，於2010年即開始積極經營中食商機，陸續推出「個人化冷凍食品」及「御料小館」等系列，商品結構涵蓋滷味、小菜、湯品等，且業績每年以1～2成的速度穩健成長；而這次將冷凍食品提升為料理等級，預計可帶動相關業績成長2～3成。

至於全家於去年也有推出全新品牌「媽媽煮藝」，品項除了含括早、午、晚餐外，更推出冷凍甜點系列，商品超過50項，份量適合1～2人食用；其中以「關山黑糖滷肉燥」和「三杯放山雞」最為熱銷。

全家指出，自2014年即展開冷凍商機佈局，近年已累計投入五億佈局冷凍食品生產供應鏈，包括擴建冷凍食品產線、低溫物流、擴增店舖冷凍空間，並提供冷凍店取服務。而在媽媽煮藝系列商品帶動下，去年冷凍商組業績約18億元，預計今年可再持續成長。