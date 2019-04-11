紅白吸管掰掰了！麥當勞明起陸續禁用塑膠吸管　6月底前全台門市實施

▲6月底前，全台麥當勞將不再提供塑膠吸管。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

冷飲直接喝！為響應減塑政策，麥當勞將自明（12日）逐步推行「冷飲直接喝」，櫃檯將不再主動提供塑膠吸管，改用全新設計可就口飲用的冷飲杯蓋，預定台北市75家門市自4月22日實施；並於6月底前，全台近400家門市全面推行。等於紅白吸管將走入歷史。

為持續關注森林永續議題，麥當勞逐步推行環保包材，像是紙類包裝跟木質攪拌棒等，均已取得FSC認證，並自今年4月起再進一步陸續採用雨林聯盟認證的咖啡豆，以具體行動愛護地球。而這次更宣布自4月12日上午6點起，以台北舊宗門市為示範店推行直接喝的冷飲杯蓋。

麥當勞指出，推行冷飲直接喝，期望減少塑膠吸管使用，雖然消費者一開始比較難習慣，但期待透過習慣慢慢養成，逐漸減少使用塑膠吸管。實施後將會較之前減少塑膠量約3%～16%。不過，若消費者有需求，可向櫃檯索取紙吸管。

環保署預計今年7月起將全面禁止4大場所提供內用民眾使用一次性塑膠吸管，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，共4大類8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，違者可被開罰1200至6000元。

另外，肯德基也將配合環保署7月1日起大型連鎖業者內用飲品不得提供塑膠吸管規定，目前相關替代方案正審慎評估中，也將在期限前先於門市進行測試及宣導，以期在符合政府政策的前提下，提供消費者便利又環保的用餐服務。