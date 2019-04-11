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號召漫威粉！「等比大型公仔」現身這7家量販　快手刀衝拍照打卡

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▲▼量販漫威活動 。（圖／業者提供）

▲今年最受期待的英雄強檔大片《復仇者聯盟4：終局之戰》即將上映，引發全台漫威狂潮。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

漫威迷注意！今年最受期待的英雄強檔大片《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月底上映。對此，有不少業者紛紛推出相關商品活動。除了小7的集點引發搶購潮外，家樂福也於全台7間量販擺設大型漫威英雄電影版等比大型公仔，預計將掀起拍照打卡風潮。

看好漫威商機，家樂福於全台7間量販擺設大型英雄公仔，分別為：蟻人/文心店、美國隊長及鋼鐵人/內湖店、鷹眼/新店店、美國隊長/彰化店、雷神索爾/鼎山店、浩克/經國店、浣熊/汐科店等。另外，於即日起也推出復仇者聯盟聯合促銷活動。

家樂福指出，以近二年比較，2018年隨著《復仇者聯盟：無限之戰》電影推出，其周邊玩具就達上萬銷售量，相比2017年業績成長達85%，其中最熱賣的角色是鋼鐵人，佔總銷量近3成以上；第二名則是美國隊長，佔近2成。

▲▼量販漫威活動 。（圖／業者提供）

而今年搭上漫威影業10年大作，家樂福也與HASBRO與CLEAR淨跨品類共同推出聯合促銷刮刮樂活動，自即日起至4/23期間，購買任一款CLEAR淨去屑洗髮精，並搭配HASBRO孩之寶漫威玩具商品，除了可現折50元，還可獲得一張刮刮卡，有機會獲得漫威相關贈品，像是薩諾斯無限手套等。

另外，愛買自即日起也推出10多款「復仇者聯盟」主題商品及活動，包含「復仇者聯盟-CLEAR淨去屑男士洗髮精」、「復仇者聯盟可口可樂Zero」等，其中購買「復仇者聯盟-CLEAR淨去屑男士洗髮精」還會送刮刮卡，有機會抽到漫威週邊商品。

愛買表示，除了品牌聯名活動，購買「復仇者聯盟-CLEAR淨去屑男士洗髮精」、「復仇者聯盟可口可樂Zero」等商品，結帳滿299元再加碼送30元折價券；同時，4/12起在板橋南雅店、桃園店、三重店、新竹店、台中復興店等，將搶先開賣漫威正版授權的7款復仇者聯盟服飾，全系列870元。

▲▼量販漫威活動 。（圖／業者提供）

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,漫威,復仇者聯盟

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