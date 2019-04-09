快筆記！4月這幾天都有「星巴克買1送1」　線上還能抽100杯免費飲料

▲星巴克於4月接連推出買一送一活動。（圖／取自官方粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接夏日來臨，星巴克將接連推出買一送一優惠活動，並於明（10日）推出線上夏日闖關活動，有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。

除了今（9日）有星光好友分享日活動外，星巴克將於4/16、4/23也推出星光好友分享日活動，當日16：00～20：00限時4小時期間，購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

另外，為慶祝線上門市5週年，星巴克於4/12也推出好友分享日，活動當日的11：00～20：00購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

除了好友分享日活動，星巴克於4/17跟4/24還推出「你的專屬夏日歡樂」活動，當日於全台門市單筆點購任兩杯大杯（含）以上飲料，即可獲得好友分享券，可累送。持本券至全台星巴克門市，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

至於線上夏日闖關活動則自4/10至4/30連續21天推出，每5個指定任務為一回合，每完成一回合可獲得一次電子版刮刮卡機會，可重複多次回合。第一階段完成指定任務，可於活動畫面中陸續獲得5種不同的指定任務，須完成一個任務後，方可獲得下一個任務。

而每個任務需在D+2完成；完成5種指定任務後，可於活動畫面中獲得電子版刮刮卡一張。接下來第二階段獲贈電子版刮刮卡，將可刮開獲得獎項。獎項為隨機獲贈，品項包含100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。活動入口可從門市活動公告QR Code及星巴克同好會頁面、星巴克APP取得。

另外，伯朗咖啡館不同門市在四月各別日期，也有推出買一送一優惠，像是建國、科大、八德等門市在4/15、4/29都有舉辦飲品買一送一；而延平、延吉、松江則是於4/15、4/22、4/29舉辦；市民店日期為4/14、4/28；青年公園、徐匯廣場等門市日期為4/14、4/21、4/28。另外，每週五持伯朗Lounge卡全額扣款，也可享飲品買一送一優惠。