「國民飲料」超狂魔性口味來了！「爆米花沙士」全家搶先獨賣25元

▲國民飲料推出全球第一瓶「黑松沙士Plus卡滋爆米花焦糖風味」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近年來，除了零食愛玩跨界聯名，奇趣混搭風飲品也成為趨勢，甚至連台灣經典飲料黑松沙士也推出卡滋爆米花焦糖風味，顛覆消費者想像也引發熱議，預計又將掀起網友嘗鮮風潮。而小7則集結近40種飲料、餅乾、糖果等品項，首次推出「台灣人氣小吃賞」。

被台灣人列為心目中經典國民飲料的黑松沙士，為了帶給消費者新鮮感，今年將透過各種新奇的方式讓產品更多元有趣。除了陸續於全家便利商店及家樂福上架「黑松沙士Plus卡滋爆米花焦糖風味」外，預計於4月下旬還會推出「黑松沙士一直跳冰棒」，將是台灣第一款有跳跳糖的冰棒。

黑松沙士研發團隊歷經多次風味模擬，最後選定受廣受喜愛的爆米花風味做為第一款「黑松沙士Plus系列」商品，並與「卡滋爆米花」跨業合作，同時還推出沙士口味的爆米花。飲品除了在全家及家樂福可買到外，蝦皮購物也將於4/15開賣，每瓶售價25元。

全家除了搶先上架販售「黑松沙士Plus卡滋爆米花焦糖風味」外，還獨家與日本知名拉麵店「花月嵐」合作，歷時三年研發推出聯名款泡麵「花月嵐大蒜拳骨拉麵」，售價79元。

另外，小7於10日起將首次推出「台灣人氣小吃賞」，與國內大廠獨家開發話題性商品，把台灣經典的夜市小吃、在地美食，變身為餅乾、飲品，像是「波的多米血糕口味洋芋片」、「可樂果-烤香腸風味」、「可樂果JUMBO-米腸風味」、「模範生點心餅大腸麵線口味」等。

小7指出，將零食結合地方名特產開發出的差異化商品也是亮點之一，像是「盛香珍飛燕紅豆煉乳巧克酥」聯名商品最具代表性，以及「老楊牛頭牌沙茶火鍋風味酥餅」等，勢必將成為另類伴手禮。而這次推出的「台灣人氣小吃賞」，應可帶動相關業績成長1成。