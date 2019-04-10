抓車手、拿獎金！　「全民當柯南」堵詐騙　獎金1萬元

▲▼關山警分局在轄區內各大超商及金融機構宣導「抓車手拿奬金」全民當柯南，截斷詐騙集團金流源頭。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近年來詐騙集團利用人恐懼、疏忽及善良的本性，騙取民眾緊急救命錢及一輩子血汗累積的積蓄，惡劣行徑讓民眾損失慘重！關山警分局為了讓民眾不能再成為詐騙集團的「提款機」，在轄區各大超商及金融機構宣導要「全民當柯南！抓車手、拿獎金」！

詐騙為「無本生意」，並能在短時間獲取暴利，雖然目前在防制上已逐見成效，但詐騙集團為躲避查緝，「轉戰」國外設機房繼續行騙，所以「匯款」及「轉帳」就成為詐騙金流的源頭！內政部警政署為防堵詐騙，祭出「抓車手、拿獎金！」的反制策略。

▲透過檢擧成功防堵詐騙，可得奬金1萬元整。

為阻斷「金流」，關山警察分局採「源頭式管理」，要求各單位針對計程車司機、超商店員及金融機構行員加強宣導，若發現年輕人拿手機不斷打電話談到領錢、戴鴨舌帽、口罩，身上背著側包裝錢及花錢包車但不是到觀光景點，而是到附近有金融機構、超商處領錢等狀況的可疑人物，請立即打電話報案，俾利警方前往查證，若因此而破案者，警方將核發「新台幣1萬元」獎金，既防詐騙、又有獎金，真可謂一舉兩得！「全民當柯南！抓車手、領獎金」唷！

關山警察分局表示，詐騙集團慣用的伎倆及手法，民眾應該都耳熟能詳，若皆能依「冷靜、查證、報案」防詐三步驟，就能免於受騙！此次內政部警政署提出「抓車手、領獎金」的策略，就是要全面向「詐騙集團」宣戰，希望不僅僅是計程車司機、超商店員及金融機構行員加入「戰局」，期望「全民當柯南」，讓詐騙現出原形，接受法律制裁！