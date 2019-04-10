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社會 社會焦點 保障人權

驚！裸女凌晨逛超商　警查證件她崩潰：我身上甚麼都沒有

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 記者張君豪、柳名耕／台北報導

台北市東區某超商4月初深夜發生一起裸女闖入店內的驚人意外！一名全身處裸一絲不掛的裸女當天凌晨2點多闖入該超商內，請店員幫忙報警：「趕緊幫幫我！」這名裸女還直接闖入超商員工休息間拿超商員工制服遮羞；深夜超商闖入裸女求助，店員嚇得傻眼趕緊打110報警，警方到場後，發現該名裸女身上有酒味，且身上有拉扯傷痕，警方研判該女應該是酒後與同居人發生肢體衝突，加上對方強扣她衣物，才導致夜半裸女逛大街闖超商求助。

▲裸女深夜逛超商引起騷動，警方研判是男女感情糾紛導致女方情緒失控。（圖／記者張君豪翻攝）

▲裸女深夜逛超商引起騷動，警方研判是男女感情糾紛導致女方情緒失控。（圖／記者張君豪翻攝）

這名裸女待警員到場後向警方表示：「自己被鄰居打傷，這名鄰居自稱是竹聯幫的，我的包包和衣服都在他那裏、我剛剛才逃出來，我連衣服都來不及穿」。裸女焦急敘述，但警方聽得一頭霧水，警員研判這名裸女可能遭同居男友家暴，才會倉皇外出求救。

▲裸女深夜逛超商引起騷動，警方研判是男女感情糾紛導致女方情緒失控。（圖／記者張君豪翻攝）

▲裸女深夜逛超商引起騷動，警方研判是男女感情糾紛導致女方情緒失控。（圖／記者張君豪翻攝）

過程中警員要裸女出示證件，這點讓女子超崩潰：「我就是裸體跑出來、我身上甚麼都沒有！你要證件是甚麼東西啊？」這名女子當場嚎啕大哭，聲稱遭男姓鄰居痛毆，希望警方保護她順利返家，所幸後來在警員安撫下，女子情緒才趨平靜。

後來女子經警方護送返家，警方也依規定調查攻擊她的鄰居男子，初步證實是一場感情糾紛導致女方有拉扯傷痕，加上女子在口角過程情緒太激動，才會憤怒赤裸逛大街，但因事後女子與男方言歸和好，雙方均不提告，警方告誡這名女子切莫在因酒後衝動裸身逛大街，這種行為不但脫序也可能觸犯法律。

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關鍵字：裸女,超商,警察

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