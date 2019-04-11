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羅東吃木頭「怪獸」　1小時碎掉10噸木質廢棄物

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▲▼羅東鎮公所購進的全台首台高效率廢棄木材破碎機（Bandid The Beast 1680），11日啟用，1小時可碎掉10噸木質廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東鎮公所購進的全台首台高效率廢棄木材破碎機（Bandid The Beast 1680），11日啟用，1小時可碎掉10噸木質廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為有效消化颱風帶來的殘枝廢木，及平時家庭大型木質廢棄物，宜蘭羅東鎮公所不但利用舊有垃圾掩埋場整平，設置1700坪大的木質廢棄物處理場，甚至還自行編列預算1358萬元，購置號稱全台首台高效率廢棄木材破碎機（Bandid The Beast 1680），破碎機有垂擊抓夾，每小時最高可處理10噸木質廢棄物，並在11日啟用。

▲▼羅東鎮公所購進的全台首台高效率廢棄木材破碎機（Bandid The Beast 1680），11日啟用，1小時可碎掉10噸木質廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東鎮公所購進的全台首台高效率廢棄木材破碎機（Bandid The Beast 1680），11日啟用，1小時可碎掉10噸木質廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東鎮公所表示，羅東鎮為宜蘭商業重鎮，為因應鎮內木質廢棄物處理時避免私自傾倒汙染環境，鎮公所自行編列預算1358萬元購置高效率的廢棄木材破碎機（Bandid The Beast 1680），這台國內第一台有垂擊抓夾式機型，每小時可處理最高達10噸木質廢棄物，是一款專用於土地清理作業的大型機器，運作能力緊湊不占空間且易於運輸，除可處理羅東鎮木質廢棄物外，亦可提供協助處理宜蘭各鄉鎮風災後大量之樹枝樹木與木質廢棄物。

羅東鎮木質廢棄物處理場，廢棄物來源分類為樹枝及裝潢、家具類廢棄物，其中樹枝經破碎再加工細粉碎後可提供作為該鎮廚餘場改良土副資材使用；裝潢及家具類木質廢棄物經破碎後可供該鎮公園墊料或燃材使用，若粉碎物體至3mm以下可作為鍋爐燃燒使用之最佳材料。

羅東鎮公所說，本著木質垃圾零廢棄、資源再利用之原則，為廢棄木材減量、廢木粉碎回收，將廢棄木材回收減量再利用，為地球的環保與環境淨化盡一份心力，期望這台機器之進駐可以更有效率破碎體積龐大之廢棄枝幹與木質裝潢廢棄物之，也讓羅東鎮木質廢棄物處理場的功能更為提升，領軍成為宜蘭區域型木質廢棄物處理場，有效解決縣內木質廢棄物的去化。

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關鍵字：羅東,廢棄木材破碎機,啟用

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