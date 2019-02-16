鬧元宵！　到羅東提燈賞櫻並有環保天燈祈福

▲▼宜蘭羅東鎮公所要大家來鬧元宵，幸福提燈，同時賞夜櫻，元宵節當晚公所將施放兩座環保天燈。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

鬧元宵！宜蘭縣羅東鎮公所有新玩法，可以幸福提燈，同時賞夜櫻。羅東鎮公所說，鎮公所在2月19日元宵節晚上7時，在羅莊櫻花步道舉辦「賞夜櫻、鬧元宵」幸福提燈會，邀請賞櫻，共同在櫻花樹旁許下新年的願望。

羅東鎮公所表示，羅莊大排的櫻花步道，由在地的櫻花志工隊細心養護，廣植1千多株櫻花，每到春天，河道兩岸櫻花盛開，美景宜人，本月起，八重櫻先盛開，再由後段的墨染櫻接續綻放，鎮公所結合櫻花季與元宵節提燈籠、放天燈等習俗。

元宵節當天晚上7時30分起，將在羅莊櫻花步道三號橋發送豬年燈籠1000份，每人限領一份，送完為止。

「賞夜櫻、鬧元宵」活動當天晚上將施放兩座環保天燈，特色為支架全部以回收紙漿製成，升到一定高度時，整個天燈可完全燃燒，不會產生垃圾，期待實踐天人合一與自然環境和諧相處的精神。

羅東鎮公所的元宵燈籠設計有花布豬、青花瓷豬兩款，結合傳統與現代，繽紛花色正好映照櫻花步道的美景。

另，元宵節當晚在羅莊櫻花步道三號橋，也有發送紀念紅包，紅包內印有櫻花步道寫生作品，限量180份，當晚7時30分開始發放，凡生肖屬豬的民眾，只要出示身分證明文件，將可獲得限量版豬年紅包，每人限領1份，送完為止。晚會現場並安排藝境絲竹音樂演出。