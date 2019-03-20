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羅東鎮「帝爺生呷拜拜」連辦10年　3月初3熱鬧登場

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▲▼3月初3迎鬧熱呷拜拜，是羅東鎮慶祝帝爺生特殊宗教的慶典節日活動，羅東鎮長吳秋齡邀請鄉親朋友踴躍共襄盛舉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲3月初3迎鬧熱呷拜拜，是羅東鎮慶祝帝爺生特殊宗教的慶典節日活動，羅東鎮長吳秋齡邀請鄉親朋友踴躍共襄盛舉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

3月初3是羅東鎮慶祝帝爺生呷拜拜特殊宗教的慶典節日，為恢復傳統人情及產業文化，讓年長羅東人找回最深刻的共同記憶，及年輕人體驗古老節慶的生活文化，羅東鎮公所自2010年起已連續10年舉辦此項活動，邀請鄉親朋友踴躍共襄盛舉。2019年3月初3帝爺生迎熱鬧呷拜拜活動訂於4月4日（呷拜拜）、4月7日（迎鬧熱）兩個晚上在羅東鎮公所及中山公園周圍舉辦。

羅東鎮公所表示，3月初3辦桌呷拜拜活動，於4月4日（農曆2月29）舉行，預計席開500桌，25日（星期一）開放民眾預約訂桌，請於上班時間8時至12時、13時至17時，至公所財政課洽訂，當場繳費，額滿為止，每人最多訂桌限額為3桌。

公所邀請地方知名餐廳，有天香、年年小館、金門、味芳、祥瑞渡小月及興德素食等6家餐廳參與，每桌定價3千元，為鼓勵民眾踴躍參與，由公所補助每桌500元，民眾優惠價2千500元即可享用特色蘭陽美味餐食。

吳秋齡鎮長表示，為展現羅東人的豪氣與熱情，在呷拜拜活動辦桌會場，同時邀請影視紅星陳雷、張秀卿、蔡佳麟、劉福助、楊繡惠、張蓉蓉、紅毛等知名影視明星表演，讓呷拜拜之餘也能欣賞精采節目表演，營造整體活動熱鬧氣息。

而延續傳統辦桌的方式，預計於廣庭停車場、公所前停車場、中興路、民生路等場地辦理，當日公告路段範圍內所有路邊機車位、廣庭停車場、公所前停車場及立體停車場配合管制時間禁止車輛停放，請民眾依交管人員或交通錐與警示燈疏導方向進行，以維護交通順暢及活動順利進行。

3月初3帝爺生系列活動中大神尪遶境，將於4月7日（農曆3月初3）下午1時起，由奠安宮邀請各寺廟陣頭在羅東鎮內進行遶境活動，並於晚間7時至9時由羅東鎮公所在中山公園廣場舉辦「民俗藝陣展演」，可欣賞到傳統民俗藝陣表演，節目相當精采可期。

公所期望透過結合傳統節慶活動，喚起羅東人傳統的光榮與熱情，吸引觀光客及宜蘭在地鄉親共襄盛舉，歡迎大家相招來迎鬧熱呷拜拜。

▲▼3月初3迎鬧熱呷拜拜，是羅東鎮慶祝帝爺生特殊宗教的慶典節日活動，羅東鎮長吳秋齡邀請鄉親朋友踴躍共襄盛舉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼3月初3迎鬧熱呷拜拜，是羅東鎮慶祝帝爺生特殊宗教的慶典節日活動，羅東鎮長吳秋齡邀請鄉親朋友踴躍共襄盛舉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：羅東,3月初3,呷拜拜

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