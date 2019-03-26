為雙親改運　他擄走太子爺與呂洞賓神像...偷偷還被看到　

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子孝順過頭？或是向天借膽！到廟裡擲筊6次後，竟然擄走三太子爺神像，後來廟方清點神像，才知三太子爺神像不翼而飛，這還得了，報警並通知媒體採訪，希望早日找回神像，結果男子在25日上午11時許還再偷呂洞賓神像，後來被親人告知廟方在找三太子爺的消息後，25日中午急忙的將三太子爺神像偷偷的放回去，結果被發現，警方依竊盜罪將男子函送偵辦，警方並於25日傍晚找回同被偷的呂洞賓神像。

▲23日上午8時許，鄭姓男子向神像擲筊6次後，將神桌上的三太子爺神像，放入袋子偷走，並騎著自行車離去。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」臉書下同）

警方調查，羅東鎮媽祖廟的震安宮，廟方在25日一早，清點神像時，發現供俸在2樓的三太子爺神像不翼而飛，警方獲報後調閱監視器，發現是在23日上午8時許，輕度身心障礙的鄭姓男子向神像擲筊6次後，意圖要將神桌上的玉皇大帝擄走，但袋子裝不下，而改偷三太子爺神像後，騎著自行車離去。

但沒想到，在25日上午11時許，鄭男還將呂洞賓神像偷走而寄放在朋友家中，鄭男在近中午時分，因親友告知廟方為求早日能找回三太子爺神像，有通知媒體去採訪，鄭男才將三太子爺偷偷的放回神桌上，但被廟方志工發現報警。

志工將失而復得的三太子爺放回神桌時，才又發現三太子爺的旁邊的呂洞賓神像也不見了，鄭男才承認呂洞賓神像也是他偷的。

鄭男聲稱，是因父母親生病，請回神像是要為健康欠安的父母親改運，並祈求父母親身體快快好起來。

▲▼羅東鎮媽祖廟的震安宮三太子爺神像失而復得。（圖／記者游芳男翻攝，下同）