終結66年墮胎禁令！南韓憲法法院裁定違憲　下令2020年底修法

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記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓1953年就開始實施反墮胎法，這項禁令迄今走過66年。如今，南韓憲法法院11日裁定，墮胎禁令違反憲法，允許女性在懷孕初期墮胎，且懲罰執行墮胎手術醫師也包含在違憲範圍內，立法機關必須要在2020年底前修法，堪稱是歷史性的裁決。

綜合韓聯社、CNN報導，在這次參與判決的9名法官當中，以7比2的結果，認定刑法當中的反墮胎法違憲，若當局沒有在2020年12月31日前執行修法相關程序，墮胎罪法條就會被刪除。

法官主張，墮胎禁令限制了孕婦的自我決定權，片面把保護胎兒性命置於第一優先順位，是侵害孕婦的自我決定權。

▲▼ 在9名法官當中，有7名法官支持墮胎禁令違憲。（圖／路透）

事實上，南韓的反墮胎法早在1953年就已實施，規定女性只能在被性侵、亂倫致孕、胎兒患有嚴重遺傳疾病及身體健康受到嚴重威脅等狀況時，才能接受墮胎手術，而墮胎婦女可能面臨最高一年的牢獄生活，罰款200萬韓幣（約新台幣5.9萬元），而執行墮胎手術的醫護人員則會被判處最高2年有期徒刑。

「懷孕並不是女性單方面造成的」，南韓婦女Kim Kyung-hee受訪提到，「但只追究女性責任的法律非常不公平。」

根據南韓衛生社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs）今年公布的一項研究調查，在15歲至44歲的女性當中，有高達75%的人認為墮胎禁令相當不合理。其中，更有2成的受訪者表示，儘管墮胎是違法行為，但她們最終還是選擇墮胎。

南韓衛生部統計數據顯示，2018年共有5萬名婦女墮胎，遠低於2011年的16.8萬人。只不過，這項數據遭到許多醫師質疑，認為實際數字很有可能是政府官方數據的10倍之多。

▲▼ 南韓憲法法庭外聚集許多示威人士。（圖／路透）

南韓首爾的弘益大學（Hongik University）法學教授Cho Hee-kyoung指出，憲法法院早在2012年就朝著墮胎合法化的路前進，只是當年一名法官席位懸缺，最終以4比4的票數落幕。但自此之後，外界要求改革的聲浪漸增。

報導指出，在憲法法院做出判決之後，料相關案件被判有罪的當事人將會申請再審。法界人士則認為，這項違憲裁決並不會影響刑事訴訟的判決，未來訴訟很有可能會引發爭議。

▼ 這是南韓官方睽違7年所做出的再次判決。（圖／路透）