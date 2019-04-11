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首揭花街私密照！京都當紅藝妓開IG　15歲入行花7年站上頂峰

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▲▼藝妓。（圖／翻攝自IG／kyoto_gion_satsuki）

▲藝妓紗月開設Instagram揭開神秘又夢幻的花街世界。（圖／翻攝自IG／kyoto_gion_satsuki，同下）

記者林瑩真／編譯

藝妓是日本特有的女性表演藝術工作者，她們與賣身的遊女（最高級別稱花魁）不同，她們只賣才藝，懂得在察言觀色之間，讓客人感到盡興，號稱是日本文化及藝術的縮影。京都祇園花街的當紅藝妓「紗月」（Satsuki）就透露心聲，「即使轉世，我也會再當一次藝妓吧」。

傳統日本中，沒有經過藝術培訓，專門倒酒的女子稱為「酌婦」；賣藝又賣身的女子稱為「遊女」。要想成為專門賣藝的「藝妓」，女孩們要從高中輟學，開始學習日本傳統的各種才藝，如茶道、和歌、舞蹈、演唱等，成為見習的「舞妓」，接著學會接待客人、活躍氣氛，3至5年後，表現合格才能成為藝妓。成熟的藝妓善於談話，幾乎無所不知，高超的談話藝術能夠迎合客人每個話題，讓客人獲得最高的服務體驗。

藝妓文化的雛形從17世紀開始出現，發展至今，藝妓在日本有著相當高的文化地位，被視為藝人，只會在特地的地點表演，服務高貴的政商名流（不限於男人），或是到海外出訪。

▲▼藝妓。（圖／翻攝自IG／kyoto_gion_satsuki）

▲藝妓在日本有相當高的社會地位。

據《朝日新聞》報導，京都祇園花街的當紅藝妓「紗月」就透露，她2011年出道成為舞妓，花了4年正式成為藝妓，同年就立刻前往巴黎參加日本博覽會，今年年初更前往泰國清邁參加5天3夜的攝影團，「在當下，自己才重新體悟到，原來我們『背負著日本的文化啊』！」

紗月表示，12歲的她因為一個介紹舞妓的電視節目而下定決心當舞妓；15歲進了這個行業才明白「不講理」這個詞，沒有做錯事也得低頭道歉；從舞妓到藝妓，她在祇園待了7年，從客人那收到的「花代（費用）」已經算首屈一指，但她仍然渴望推廣藝妓的世界。

「在過去，花街是夢幻的世界，因此被告知不能向外公開，也不能曝光內部模樣，但我想要嘗試現代人的作風。」於是，紗月在2017年開設了Instagram（帳號：@kyoto_gion_satsuki），上傳許多藝妓私下的面貌，揭開神秘的花街世界，盼望更多的女孩看見藝妓文化，對這個業界產生嚮往，讓京都變得更加生氣蓬勃。

花街的魅力是什麼？紗月認為，「國中的女孩子就背負起日本的傳統文化，登上宴席，這本身就足夠特別且充滿魅力」。紗月也說，由許多守護舞妓的屋形、茶屋（藝妓服務的地方）聚集的這條街道，是有著人情溫暖的街道，就算投胎轉世，她也願意再次投入花街世界。

▲▼藝妓。（圖／翻攝自IG／kyoto_gion_satsuki）

▲紗月公開藝妓私底下的面貌。

藝妓小知識：

1. 「伎」字只用於男性，如歌舞伎。

2.  藝妓在關東地區稱為芸者（げいしゃ），見習生稱半玉、雛妓；在京都、大阪等關西地區稱芸妓、芸子（げいこ），見習生稱舞妓、舞子（まいこ）。

3. 藝妓塗「白妝」有幾種說法，一為女性崇尚皮膚白皙；二為古代白粉、胭脂昂貴，有凸顯藝妓身分高貴之意；三是讓藝妓塗白妝有如戴上面具一般，更耐人尋味的神祕；最後一個原因，則是過去多以燭火照亮房間，藝妓塗白妝才能反射燭火，讓客人看清藝妓面容。

4. 分辨藝妓資深程度。從舞妓到藝妓，口紅的程度會從下半唇到全部嘴唇，越完整就代表越資深成熟：但頭飾相反，有碎花流蘇的是資淺的舞妓，資深藝妓多是一朵大花，較為簡單大氣。

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