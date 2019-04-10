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神明加持仍墜毀！日本F-35A初號機只找到尾翼殘骸　專家警告：中俄得手將給美大麻煩

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▲▼日本航空自衛隊F-35A戰機。（圖／CFP）

▲日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀，日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。（圖／路透，下同）

軍武中心／綜合報導

日本航空自衛隊1架F-35A匿蹤戰鬥機9日晚間在青森縣外海失事墜毀，目前唯一一位飛行員仍下落不明，最新消息指出日方已經打撈到尾翼殘骸，絕大部分機身還在搜尋中。有軍事專家警告，由於F-35搭載美國最新的軍事科技，一旦中國大陸或俄羅斯先取得殘骸，將可能被「反向破解」，趕上美軍的技術。

▲▼日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀，日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。（圖／路透）

綜合外媒報導，該架F-35由1名資深飛官駕駛，在9日晚間起飛約半小時後，飛機訊號突然從雷達上消失，連無線電呼叫也沒有回應，稍晚秋田救難隊也派出UH-60J黑鷹直升機進行搜索。

日本航空自衛隊10日發布通告，確認墜毀的F-35A編號為79-8705號機。據了解，該架F-35A是在日本本土組裝的首架F-35A，日方稱其為AX-5號機，日媒報導指出該架戰機於2017年6月在愛知縣三菱重工出廠，當時的防衛副大臣若宮健嗣、美國駐日代理大使海蘭德（Jason Hyland）和駐日美軍司令馬丁尼茲（Jerry P. Martinez）都到場觀禮，日方甚至請來神道教的神職人員作法祈福，然而不到2年卻在訓練任務中墜毀。

▲▼日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀，日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。（圖／路透）

F-35擁有最先進的技術和武器，同時也是美軍史上最昂貴的武器計畫之一，價值4061億美元（約12.5兆台幣）。軍事專家警告，儘管從海底回收殘骸進行逆向工程相當困難，但碎片仍可提供重要的資訊，如果俄羅斯或中國大陸先找到F-35，將會成為美國最主要的安全問題。

曾任華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的俄國與武器擴散專家摩爾（Thomas Moore）表示，對中國和俄羅斯來說，無論花費多少代價來取得日本墜毀的F-35都不算高，一旦被他們得手，就是大麻煩了。

▲▼日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀，日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。（圖／路透）

儘管這次並非F-35首次發生事故，在去年9月美國南卡羅來納州也有1架F-35B戰鬥機於訓練時墜毀，後來美軍暫時停飛整個F-35機隊。日本防衛大臣岩屋毅在意外發生後也已停飛三澤基地其他12架F-35，日本計劃在未來十年內還要再購買147架。

F-35依照性能不同，又分為A型、B型和C型3種不同型號，此次墜海的戰機為採用傳統起降的A型，而F-35B型為美國海軍陸戰隊採用型號，具備垂直、短場起降能力，至於F-35C則為航空母艦搭載的艦載型。

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關鍵字：F-35A,神道教,日韓要聞,國際軍武

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