武統學者李毅：台灣政治愈亂、經濟愈窮「對統一愈好」

▲大陸學者李毅11日下午遭內政部宣布列為不受歡迎對象，以後恐無法申請來台。（圖／記者張君豪翻攝）

政治中心／綜合報導



大陸學者李毅遭移民署限令在11日即刻出境，據了解，李毅日前在一場座談會上對於「兩岸統一模式」提出看法，其中就有一段關於統一的見解，他指出，台灣愈亂愈窮愈好，「政治愈紊亂，經濟愈差，對統一愈好」，台灣已走在這個方向，「只要中國一打，美國不救，馬上就統一了」。

根據影片內容顯示，該座談會舉辦在今年1月13日，李毅在會上還指出，如果問台灣民眾要不要台獨？80%要台獨；如果又問「中國要打你，要不要台獨」，要台獨的只剩40%；若「美國不來救，要台獨的人更少」；中國要打，哪怕美國來救，台獨支持率只有40%；「中國要打，美國不救，只有14%的人要獨立，這是台灣獨統的最精確統計，只要我們一打，美國不救，馬上就可統一，這是有鐵的數字依據」。

▲移民署證實將註銷李毅的入台許可證，將限令他出境。（圖／記者張君豪翻攝）

據悉，李毅受「中國和平統一促進會」邀請來台，原定在13日要進行演講，內政部移民署11日認定為「以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說」限令李毅出境，並列為「不受歡迎人士」，未來管制入境。

但移民署台中專勤隊晚間到聯絡地址找人時卻已不見李毅本人，無法取得聯繫且行蹤成謎。根據《中央社》報導，稍晚透過微信與李毅取得聯繫，他否認出席統促會論壇活動，強調此次來台灣僅是參與觀光行程，但未說明目前所在確切位置。