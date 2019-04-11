遭限令出境！李毅立刻行蹤成謎　顏擇雅：他2011年就發文要北京注意小英

▲李毅遭內政部限令出境，移民署台中專勤隊上門找人卻發現已失蹤。（圖／記者張君豪翻攝）

記者郭家榮／綜合報導

大陸學者李毅受「中國和平統一促進會」邀請來台，原定在13日進行演講，內政部移民署11日認定為「以觀光事由來臺不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說」限令李毅出境，並列為「不受歡迎人士」，未來管制入境。作家顏擇雅在臉書表示，「這人不是近兩年『武統論』最重要旗手嗎」，甚至在2011年就撰文「蔡英文這個人非同尋常」，是北京近年頻頻針對蔡英文行動的鼻祖。

李毅原定在13日以「維護和平統一前景‧探索一國兩制台灣方案」為題進行演講，不過內政部依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，宣布廢止其入境許可，並限令其在11日出境，更考量李毅過去多次武統言論，有危害國家全及社會安定之虞，列為不受歡迎人士。

作家顏擇雅在臉書上表示，「李毅2016來台觀選後，就寫文章稱『和平統一已經無望』，極力鼓吹武統。武統後要怎麼治理？解答是大規模移民，把2500萬新移民送來台灣，解決台獨問題」，顏擇雅更指出，最早注意李毅是2011年，發表「蔡英文這個人非同尋常」一文。近年北京總視蔡英文為無比難纏的對手，鼻祖即這篇。

▲顏擇雅發文指出，李毅在2011年就已經注意到蔡英文，認為她上台會加速中國統一進程。（圖／記者張君豪翻攝）

李毅在2011年8月撰文「蔡英文這個人非同尋常」，開頭提到「蔡英文這個人，出身有門第，學習非常好，學養俱佳，高風亮節，沒有老公，沒有情人，夜半飚車，不要名，不要利，為了台獨，鞠躬盡瘁，死而後已。她全力輔佐李登輝搞台獨，兩國論，就是蔡英文為主搞出來的。但她不入國民黨，不做國民黨的官。 」

文中提及，馬英九上台後，過了一、兩年，陳水扁案發入獄，民進黨樹倒猢猻散，完全崩潰，而蔡英文在此時挺身而出擔任黨主席，挽救了民進黨。李毅認為，蔡英文只用了2年時間，就讓民進黨捲土重來，「明年（指2012年），馬英九不見得肯定贏，馬英九連任下台後，國民黨無人能與蔡英文相爭」。

李毅也在文章最後指出，如果蔡英文上台，大陸現行的對台綏靖政策，就熬不到2020年了，只會迫使大陸提前攤牌，加速中國統一的進程。

根據最新消息指出，李毅原定必須在今（11）日即刻出境，移民署台中專勤隊到聯絡地址找人時，他已離開該處，也無法取得聯繫、行蹤不明，目前已加派人力尋找，並請警方協助搜索。