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武力統一台灣「很簡單」　李毅：每拖一分鐘，對大陸都不利

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▲大陸旅美學者李毅，因激烈武統言論11日下午遭內政部宣布列為不受歡迎對象，以後恐無法申請來台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大陸旅美學者李毅。（圖／記者張君豪翻攝）

軍武中心／綜合報導

大陸學者李毅原受到「中國和平統一促進會」邀請來台，但內政部11日表示，已廢止其入境許可，並要求他今天限令出境。李毅先前曾多次表態支持武統台灣，2016年總統大選時曾撰文《和平統一已無可能》，內容題及「時機都已經完全成熟」，之後也曾多次呼籲應盡速進行武統。

在2016年台灣總統大選期間，李毅曾撰寫一系列《李毅台灣觀選記》，而在總結中他提出，「和平統一，已無可能。現在不解決台灣問題，台灣問題必將無限期拖延下去，且日益惡化。」

「每多拖一分鐘，都對大陸極為不利！」李毅強調，1996年時，台灣贊同統一的人超過30%，但隨著李登輝、陳水扁、蔡英文修改台灣大中小學教材，反對統一的年輕一代成長起來，到了2016年，贊成統一的人，少於1%，「隨者蔡英文至少要執政八年，台灣仇中、反中、反對統一的台獨意識必將迅速發展、日益壯大」。

他也提出，台灣人民經過了20多年的台獨教育，現在並不要求大陸給錢，而是要提供「對等、尊嚴」，以及更大的國際空間，最好允許台灣加入聯合國；如果不給，大部分台灣人就會繼續仇中、反中。

▲移民署證實將註銷李毅的入台許可證，將限令他出境。（圖／記者張君豪翻攝）

在今年出大陸國家主席習近平重要講話之後，李毅也於兩岸統一論壇發言，主題為《統一台灣要文武並進》，他提出了4點觀察，認為現在在台灣離統一氛圍越來越遠，因此應該要盡速設計好統一模式，加速完成「祖國統一大業」。

根據《四月網》報導，李毅表示，「我們現在武統台灣很容易、打爛台灣很容易、重建台灣很容易，在台灣想幹什麼都非常容易，我們可以為所欲為，軍事力量、經濟力量跟台灣的力量比無窮大，所以現在就在想用什麼方式規劃，怎麼拿回台灣」。

「我們當然想和平統一，一國兩制對對方都有利，當然是最好的辦法，但是現在問題就是，辦不到！」李毅透露，在九和一選舉期間在台灣，都會詢問人們對兩岸統一的看法，但所有台灣人都說「統一現在不是越來越遠了嗎？跟誰統一阿」。

第一，台灣的文化生態已經發生了根本性的變化。目前台灣40歲以下的一代，根本沒有中國人的認同，50代又有濃後反共情節，「寄希望於台灣自我淨化而拋棄台灣並走向統一，已經是白日做夢的怪念，沒有任何真實的可能。」

▲▼殲-11B戰機搭載霹靂-15導彈。（圖／翻攝自微博）

▲大陸殲-11B戰機。（圖／翻攝自微博）

第二，教育、選舉與民粹三毒氾濫。「去中國化的教育毒化、歷次選戰的台獨喧囂和理直氣壯的民粹主義民主是台獨三毒」，容忍政策讓台灣人民被「台獨毒化」，在現在教材下長大的就是天然獨，「中國人就是外國人」。

第三，台灣九都選舉告訴我們必須強化武統施壓。兩岸和平是做大台獨的沃土，是推動分裂的毒丸，必須改變國策開始武統運籌，並在兵臨城下的狀態下改造台獨的民粹主義沃土，「和平統一很容易的，只要我們一打，美國不救，我們就統一了」。

第四，落實習近平講話要研究清楚統一台灣模式。「統一台灣就該運用北平模式：以武力統一開始，以和平統一告終，最終完成統一中國的歷史任務。這就是說，台灣兩黨合流並逆反祖國統一，給統一台灣提供了文武並進的依據，我們要設計好統一的模式，加速完成祖國的統一大業。」

李毅1961年生，是「旅美社會學家」與人大重陽研究員，曾三次造訪台灣，從2016年開始提出武力統一台灣。他是中國西北大學78級文學學士、北京大學社會學系修滿研究生學分、美國密蘇里大學MU社會學碩士、美國伊利諾伊大學UIC社會學博士。

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關鍵字：武力統一,武統,台灣,台獨,李毅

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