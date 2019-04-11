快訊／某山下超商找到了！李毅否認出席統促會論壇演講　傻眼「觀光」全泡湯

▲李毅11日遭內政部宣布列為不受歡迎對象，以後恐無法申請來台。（圖／記者張君豪翻攝）

政治中心／綜合報導

大陸學者李毅遭移民署限令在今（11）日即刻出境，移民署台中專勤隊到聯絡地址找人時，他已離開該處，行蹤成謎。根據《中央社》報導，稍晚透過微信與李毅取得聯繫，他否認出席統促會論壇活動，強調此次來台僅是觀光行程，並未說明目前所在確切位置。

大陸學者李毅受「中國和平統一促進會」邀請來台，原定在13日進行演講，內政部移民署11日認定為「以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說」限令李毅出境，並列為「不受歡迎人士」，未來管制入境。不過限令時間將屆，移民署台中專勤隊到聯絡地址找人時已不見李毅，也無法取得聯繫、行蹤不明。

根據《中央社》報導，稍晚透過微信和李毅取得聯繫，他否認將出席統促會論壇活動，強調此次來台僅是觀光行程，這兩天去爬玉山無法對外聯繫，剛下山在便利商店，且沒有台灣手機號碼，並拒絕提供大陸的手機門號，也未說明本人目前所在確切位置。

李毅表示，原本以為統促會的活動海報是「假的」，本來預計明天還要去日月潭，15日才要離台，如今卻突然接到限令即刻出境的消息，甚至還被列為「不受歡迎人士」，令他錯愕不知道如何處理。