快訊／內政部才限令11日出境！「李毅」立刻行蹤不明　移民署上門撲空

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記者趙蔡州／綜合報導

支持「武力統一」的社會學家李毅日前受邀來台參加演說，內政部11日將他列為不受歡迎人士且限令他即刻出境。但不料當移民署台中專勤隊上門找人時，發現李毅已經離開住宿地點不見蹤影，負責安排李毅食宿的統促會也不願配合，移民署只好加派人力尋找，同時請警方協助搜索。

移民署台中專勤隊表示，李毅被限令即刻出境後，他們根據李毅來台的資料，調查李毅目前可能的行蹤，但台北市的聯絡地址找不到人，目前也確認李毅不在台北，而統促會在台中市的辦公室也找不到人，目前李毅的行蹤不明，現在除了調查李在中部、南部可能的落腳處外，專勤隊也已請台中警局派人協助。

▲大陸旅美學者李毅，因武統言論11日下午遭內政部列為不受歡迎對象，以後恐無法來台。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部移民署11日表示，李毅是中國人民大學重陽研究員，本月9日再次以觀光名義入台，依法不得參加政治性的遊行或發表演說，但考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，除限令李毅出境之外，也將他列為不受歡迎人士，未來會管制其入境，呼籲李毅儘速向移民署聯絡。

臉書社團「不禮貌鄉民團」下午也貼文指出，請大家幫高調，目前移民署已撤銷李毅入境申請，並將立即遣返其出境，目前正在找人、驅逐出境中，「如果有人掌握到他的行蹤，請盡快通知警方。」另一個社團「只是堵藍」也同樣寫著類似訊息，下方還註記「中國台中警察請快抓人！」