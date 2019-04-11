超市選鮮奶！初鹿包裝「綑2枚10元」她看呆　另一款更猛…現折30網暴動

▲初鹿鮮乳「現折20元」。（圖／（左）翻攝自官網、（右）翻攝自爆廢公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人都喜歡在商品特價的時候入手，這樣的折扣方式還真是第一次見到。一名女網友10日晚間貼文表示，她去買牛奶的時候，老公突然說「現在買牛奶還可以退稅的啊？」她看到該項產品後也直呼「『退稅』幾乎高達25%耶！」只見廠商似乎是要回饋消費者，竟然將2枚10元硬幣黏在鮮奶外包裝上，讓其他人也看傻。

女網友在臉書《爆廢公社》表示，老公說「買牛奶還可以退稅」的時候，她還傻眼回應「在台灣是要退什麼稅……」；接著看看原PO貼出的照片，只見該產品是初鹿牧場產制的「初鹿鮮乳」，是許多消費者支持的品牌，但仔細看紙盒外包裝，上面竟然有2枚10元硬幣、被用膠帶綑黏在上面。

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▲這種回饋方式也太特別了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

據官網顯示，該瓶946ml的鮮乳要價95元，消費者等於以現折20元的價格買到。原PO還透露，另一款還貼3個10元，讓她忍不住在文中直呼「『退稅』幾乎高達25%耶！原諒老公心留在北歐了」；她也在留言處表示，自己是在某間知名超市購入鮮乳，笑說「鮮奶時，其實看到3、4個人在前面猶豫不決……一定也很傻眼」。

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「我昨天去，怎麼沒有，哭哭」、「這牌子不回饋也是秒殺款」、「農會超市就有了」、「哪家超市買的啊？秒去搶 」，也有人猜測「會不會是即期品促銷活動？正常都貼其他食品，貼錢不錯呦！」

▲官網價格為95元。（圖／翻攝自初鹿牧場官網）

《ETtoday新聞雲》實際致電詢問初鹿牧場，初鹿牧場場區部張小姐表示，他們也是看到《爆廢公社》的貼文後才知道，並說初鹿鮮乳算是秒殺款的產品，通常都供不應求；外包裝上會貼硬幣應該是經銷商業務的行銷手法，不過看到這樣的「回饋方式」蠻有趣、也很有話題性。

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