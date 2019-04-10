三代同框溫馨照！她求「幫P掉電話阿婆」真相曝光　網笑噴：一家人0違和

▲好溫馨的三代同框呀！（圖／賴小姐授權使用）

網搜小組／綜合報導

許多人出去玩都會拍照留念，一位女網友在臉書社團貼出照片，只見她抱著女兒，身邊還站著一位戴紫色帽子的阿嬤，乍看之下感覺是溫馨的「三代合照」，原PO接著在文中表示「這位歐桑，妳沒看到人家在拍照嗎？亂入得這麼自然」。原來該位阿嬤根本就是路人，讓其他網友都笑噴「還以為是一家人」。

這位媽媽分別在臉書《爆怨公社》、《爆廢公社》貼出照片，文中直呼「這位太太，妳沒看到人家在拍照嗎？亂入得這麼自然，根本不認識的」。她也透露，攝影者是7歲的女兒，看到照片後，讓她忍不住笑呼「真的太會拍了」。

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▲什麼？原來右邊的紅衣大嬸根本是路人啊！（圖／賴小姐授權使用）

原PO也在社團「求 厲害的廢友 #p掉講電話的阿婆 還有一些路人甲」，並說她也知道當下多拍幾張就好，但當時該位電話阿姨離開後，她小孩也不拍了，所以才很珍貴這張照片。最後她也在文中標註「#我沒有媽媽也沒有婆婆跟先生都是單親」、「#這人我真的不認識而且我親媽才47歲而已」。

看到照片後，許多人都笑噴，因為畫面實在是太無違和，「我以為是媽媽……姿勢也差不多……只是小孩變手機」、「真的很像是家人耶」、「連衣服都感覺有搭配到，牛仔裙、牛仔吊帶褲、牛仔短褲」、「還特意擺好姿勢ㄋ」、「重點是你們都貼緊身體了」、「以為是婆婆」、「不說真的以為你們是祖孫三代」。

也有網友表示，「這我感覺到很X，有時候給別人在拍，我們會等拍完、或等等，但換我們拍的時候卻沒有人會閃或等」、「這麼空曠的空間，還可黏在一起合拍，算是緣份囉」、「怎麼會有這麼入戲的路人啦！專業得太自然了」、「你們的姿勢一左一右的，就算一家人也擺不了這種姿勢。認乾媽吧！」

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▼網友幫忙P圖，順利還給原PO一張「溫馨母女合照」。（圖／翻攝自爆怨公社）