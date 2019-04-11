女同事突套頭…下秒黑桶裝好垃圾袋！24秒神作曝光　網灌爆：開眼界了

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這到底是什麼生活智慧王！有網友在臉書上PO影片，內容指出，一名女同事在辦公室換垃圾袋時，直接把黑色塑膠袋套上頭部，下秒再把垃圾桶反過來套頭，一氣呵成完成更換垃圾袋的作業，24秒影片曝光引爆網友驚呆灌留言，紛紛笑炸：「開眼界了，原來我裝垃圾袋的方法一直都是錯的。」

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享影片，內容場景是辦公室一名女同事突然雙手抬高張開、拉扯黑色塑膠袋，接著她把塑膠袋套在頭上，下秒竟然下腰拿起辦公桌旁的垃圾桶，把垃圾桶反過來套頭，一氣呵成地完成更換垃圾袋的作業。

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▲▼女同事換垃圾袋，動作超神根本生活智慧王。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書，下同）

24秒影片曝光，網友都看呆了，紛紛蓋了百層樓、留言表示：「好有才的同事哦」、「這是百年難得一見的奇葩，喔不，是奇才」、「人生好難」、「我不相信壓力很大，求正面才看得清楚」、「這是上班上到太無聊了吧」、「好Q的女生」、「這妹子好可愛。我喜歡」、「自己找樂趣哈哈哈」。

還有網友表示：「網路有教！國外教學的」、「又學到一課了」、「筆記起來了」、「偷換小一號的桶子，那就好笑啦」、「下次偷偷在垃圾桶裡面裝水」、「開眼界了，原來我裝垃圾袋的方法一直都是錯的」、「我長這麼大才知道我一直做錯了」、「這公司的員工都很逗」、「看了10幾次，好有趣」。